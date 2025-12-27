به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات‌منش، ظهر شنبه در مراسم افتتاح پل جهتی انصارالمهدی (عج) زنجان اظهار کرد: با عبور جمعیت شهر زنجان از مرز ۵۰۰ هزار نفر، این شهر وارد مرحله مدیریت کلان‌شهری شده و تکمیل زیرساخت‌ها و طرح‌های کلان استان به‌ویژه در حوزه‌های حمل‌ونقل و گردشگری، به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی تصریح کرد: در یک دوره چهار ساله مدیریت شهری، لازم است بودجه شهر زنجان به بیش از ۱۰ همت افزایش یابد تا امکان اجرای پروژه‌های کلان و جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان بیان اینکه این استان از جایگاه راهبردی در شمال‌غرب کشور برخوردار است، عنوان کرد: زنجان به‌عنوان مرکز استان، نقش مهمی در ارتباط بین استان‌های منطقه ایفا می‌کند و در گذشته نیز به‌عنوان قطب تجاری منطقه شناخته می‌شد.

وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: اجرای موفق پروژه‌های شهری نیازمند هماهنگی کامل میان شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان است و این موضوع به‌طور جدی در دستور کار استان قرار دارد.

بیات‌منش با تشریح نیازهای خدماتی شهر زنجان گفت: ارائه خدمات روزمره شهری از جمله نگهداری معابر و فضاهای سبز، مدیریت پسماند، نوسازی زیرساخت‌ها و رسیدگی به حریم شهر در وسعتی نزدیک به ۴۰ هزار هکتار انجام می‌شود که بخش قابل توجهی از این محدوده در مجاورت شهر قرار دارد و نیازمند خدمات ویژه است.

وی تأمین منابع مالی برای پروژه‌های زیربنایی شهر را ضروری دانست و افزود: تکمیل کمربندی شمالی و رینگ پایین در محور ۲۲ بهمن (بلوار شهید سلیمانی)، اصلاح کمربندی جنوبی، بازنگری بافت‌های فرسوده، گشایش معابر در طرح‌های شهری و اجرای طرح جامع شهر زنجان، از اولویت‌های اصلی حوزه عمرانی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان توسعه پارک‌ها و مناطق جدید شهری را از عوامل افزایش ارزش افزوده شهر عنوان کرد و گفت: در کنار پروژه‌های عمرانی، طرح‌های کلان گردشگری و توسعه بافت شهری نیز دنبال می‌شود تا زمینه رشد پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فراهم شود.

بیات‌منش ابراز امیدواری کرد: تیم مدیریتی جدید شهری در دوره هفتم شوراها با ارائه برنامه‌های چهارساله و تأمین بودجه متناسب، بتواند طرح‌های زیربنایی و خدماتی را به مرحله اجرا و بهره‌برداری برساند.