به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند امروز شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی شکایت احدی از شهروندان مبنی بر سرقت از بار خودروی وی توسط فرد یا افراد ناشناس موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پرتلاش مأموران پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی موفق به شناسایی سارق شده که با هماهنگی قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر و به مقر انتظامی دلالت دادند.

فرمانده انتظامی پلدختر، گفت: در بررسی اولیه مشخص شد متهم دارای سوابق سرقت بوده در تحقیقات به جرم خود معترف که پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شد.

سرهنگ گراوند، از شهروندان خواست هشدارهای انتظامی در خصوص پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و هر گونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.