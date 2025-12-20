به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا رخشان امروز شنبه در گفت و گو با رسانه ها، اظهار داشت: در پی وصول پرونده کلاهبرداری تحت عنوان خرید و فروش طلاجات با استفاده از رسید ساز جعلی و انتقال غیر مجاز وجه از حساب غیر جهت خرید طلاحات، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران بلافاصله بعد از محرز شدن جرم وارد عمل شدند و ضمن شناسایی متهم کلاهبردار با هماهنگی قضائی وی را طی یک عملیات دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی لرستان، گفت: در تحقیقات پلیسی از متهم دستگیر شده تا کنون به ۹ فقره کلاهبرداری تحت عنوان خرید و فروش طلاجات و رسید جعلی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در سطح شهرستان خرم آباد اعتراف کرده است.

سرهنگ رخشان با بیان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی مربوطه ارجاع داده شدند، بیان داشت: شهروندان مواظب باشند در اجرای معاملات قبل از هر چیز بایستی از صحت معامله اطمینان حاصل کنند و تا از واریز وجوه به حساب خود اطمینان کامل حاصل ننموده از تحویل اجناس با خرید داران خودداری کنند.