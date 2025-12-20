به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مزینانی ظهر شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در کانون پرورش فکری استان سمنان از از برگزاری جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در روزهای اول و دوم دی‌ماه سال جاری در این استان خبر داد. و بیان کرد: این جشنواره برای بیست و هفتمین بار برگزار و استان سمنان با یک هزار و ۴۴۴ اثر، بعد از استان اصفهان بیشترین میزان آثار را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این جشنواره در سطوح ملی و فراملی برگزار می‌شود، افزود: برای بیست و هفتمین جشنواره قصه گویی استان سمنان ۱۳ بخش شامل علمی، ایثار و مقاومت، کلاسیک و سنتی، آئینی و منظوم و … در نظر گرفته شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان با بیان اینکه پیش جشنواره‌هایی نیز برای برگزاری رویداد اصلی در استان برگزار شده است، گفت: جشنواره‌های کتابخانه‌ای قصه‌گویی در سراسر استان به عنوان پیش همایش برگزار و مورد استقبال خوب مردم قرار گرفته است.

مزینانی با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر و در این پیش جشنواره‌ها، ۳۸۶ نفر اجرای زنده قصه گویی داشتند که در نوع خود بی نظیر است، ابراز کرد: در جشنواره سال جاری بخش ویژه نهج‌البلاغه هم به موضوعات جشنواره افزوده شده است.

وی با بیان اینکه کودکان غزه، جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، دفاع مقدس و محور مقاومت نیز دیگر بخش‌هایی هستند که در این رویداد پیش بینی شده است، افزود: این جشنواره طی دو روز در سالن آمفی تئاتر کانون پرورش فکری استان سمنان برگزار خواهد شد.