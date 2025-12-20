  1. استانها
مزینانی: سمنان میزبان جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی شد

سمنان- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سمنان از برگزاری جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در روزهای اول و دوم دی‌ماه سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مزینانی ظهر شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در کانون پرورش فکری استان سمنان از از برگزاری جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در روزهای اول و دوم دی‌ماه سال جاری در این استان خبر داد. و بیان کرد: این جشنواره برای بیست و هفتمین بار برگزار و استان سمنان با یک هزار و ۴۴۴ اثر، بعد از استان اصفهان بیشترین میزان آثار را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این جشنواره در سطوح ملی و فراملی برگزار می‌شود، افزود: برای بیست و هفتمین جشنواره قصه گویی استان سمنان ۱۳ بخش شامل علمی، ایثار و مقاومت، کلاسیک و سنتی، آئینی و منظوم و … در نظر گرفته شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان با بیان اینکه پیش جشنواره‌هایی نیز برای برگزاری رویداد اصلی در استان برگزار شده است، گفت: جشنواره‌های کتابخانه‌ای قصه‌گویی در سراسر استان به عنوان پیش همایش برگزار و مورد استقبال خوب مردم قرار گرفته است.

مزینانی با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر و در این پیش جشنواره‌ها، ۳۸۶ نفر اجرای زنده قصه گویی داشتند که در نوع خود بی نظیر است، ابراز کرد: در جشنواره سال جاری بخش ویژه نهج‌البلاغه هم به موضوعات جشنواره افزوده شده است.

وی با بیان اینکه کودکان غزه، جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، دفاع مقدس و محور مقاومت نیز دیگر بخش‌هایی هستند که در این رویداد پیش بینی شده است، افزود: این جشنواره طی دو روز در سالن آمفی تئاتر کانون پرورش فکری استان سمنان برگزار خواهد شد.

