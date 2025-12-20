مخاطبان نتفلیکس امکان تماشای «جیمز باند» را به دست آوردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، امکان تماشای برخی از فیلم‌های «جیمزباند» در نتفلیکس، خبری است که مخاطبان و مشترکان نتفلیکس را هیجان زده کرده است، زیرا قرار است چندین عنوان از این مجموعه از ژانویه در فهرست فیلم‌های این غول پخش آنلاین جای بگیرند. این تحول شگفت‌انگیز است زیرا آمازون ام‌جی‌ام آرشیو «جیمز باند» را در اختیار دارد و نتفلیکس از رقبای اصلی آن در زمینه پخش آنلاین است.

این قرارداد به مشترکین نتفلیکس در آمریکا، کشورهای آلمانی زبان، فرانسه، آمریکای لاتین و چندین منطقه دیگر اجازه می‌دهد تا بتوانند از ۱۵ ژانویه، جدیدترین فیلم باند یعنی «زمانی برای مردن نیست» و همچنین «روزی دیگر بمیر»، «ذره‌ای آرامش» و «اسکای‌فال» را به مدت ۳ ماه در فهرست فیلم‌های خود داشته باشند. برخی از فیلم‌های دیگر آمازون از جمله فیلم‌های «راکی» و «کرید» و «بلوند قانونی» نیز امکان پخش در نتفلیکس را به دست آوردند.

کریس اوتینگر رئیس توزیع جهانی آمازون MGM، گفت: از همان وقتی که آمازون کمپانی MGM را خرید، برنامه داشت تا به دادن صدور مجوز استفاده از آرشیو این کمپانی به دیگر شرکت‌های پخش در سراسر جهان ادامه دهد. آوردن این فیلم‌ها و نمایش‌های نمادین به نتفلیکس بخشی از این استراتژی است.

فیلم‌های جیمز باند معمولا هر سال به مدت ۲ ماه که شامل اکتبر هم می‌شود، از طریق سرویس پرایم ویدیو پخش می‌شوند و در بازه زمانی اکتبر تا دسامبر هم در شبکه پخش ام‌جی‌ام قرار می‌گیرند.

این در حالی است که دوستداران باند منتظر بیست و ششمین فیلم این مجموعه هستند که کارگردانی آن به دنی ویلنوو سپرده شده است. تاریخ اکران این فیلم احتمالاً سال ۲۰۲۸ خواهد بود.