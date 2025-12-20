آبگیری سازه آبخیزداری مرز در هشتبندی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت سه سامانه بارشی در شرق هرمزگان باعث آبگیری سازه آبخیزداری مرز در منطقه هشتبندی بعد از چند سال انتظار مردم شد.

سازه آبخیزداری مرز یکی از معدود سازه‌های آبخیزداری دارای حجم مناسب آب در منطقه هشتبندی هرمزگان است که به منظور تقویت سفره‌های آب زیرزمینی احداث شده است.

نبود سد مخزنی مناسب در منطقه هشتبندی هرمزگان باعث گردیده میلیون‌ها متر مکعب منابع آبی ناشی از سیلاب‌ها و روان آب‌ها از منطقه خارج گردد و در بسیاری از اوقات به دلیل حجم بالا باعث آسیب به مزارع کشاورزی و منازل مسکونی می‌گردد.