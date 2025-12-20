  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

آبگیری سازه آبخیزداری مرز در هشتبندی هرمزگان

آبگیری سازه آبخیزداری مرز در هشتبندی هرمزگان

هشتبندی- سازه آبخیزداری مرز در منطقه هشتبندی هرمزگان آبگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت سه سامانه بارشی در شرق هرمزگان باعث آبگیری سازه آبخیزداری مرز در منطقه هشتبندی بعد از چند سال انتظار مردم شد.

سازه آبخیزداری مرز یکی از معدود سازه‌های آبخیزداری دارای حجم مناسب آب در منطقه هشتبندی هرمزگان است که به منظور تقویت سفره‌های آب زیرزمینی احداث شده است.

نبود سد مخزنی مناسب در منطقه هشتبندی هرمزگان باعث گردیده میلیون‌ها متر مکعب منابع آبی ناشی از سیلاب‌ها و روان آب‌ها از منطقه خارج گردد و در بسیاری از اوقات به دلیل حجم بالا باعث آسیب به مزارع کشاورزی و منازل مسکونی می‌گردد.

کد خبر 6696031

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها