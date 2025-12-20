رعایت استانداردهای ایمنی در آزمایشگاه جدید دانشکده فنی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قاسمیه رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران در آئین گشایش آزمایشگاه تخصصی «تضمین جریان» که با حضور علی آقامحمدیرئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، بیژن زنگنه وزیر اسبق نفت، محمد حسین امید رئیس دانشگاه تهران فعالان حوزه انرژی در انستیتو مهندسی نفت دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد، با قدردانی از حمایتهای بخش صنعت و دانشگاه، به تاریخچه شکلگیری این مجموعه اشاره کرد.
قاسمیه با اشاره به تأسیس انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۰ گفت: شکلگیری این مجموعه مرهون همت و نگاه راهبردی جناب آقای مهندس زنگنه در وزارت نفت بود که خوشبختانه امروز نیز در جمع ما حضور دارند. این نگاه علمی منجر به احداث ساختمانی با زیربنای نزدیک به ۱۱ هزار مترمربع گردید که شامل هفت طبقه اداری و دو طبقه آزمایشگاه تخصصی است.
ظرفیتهای علمی و پژوهشی؛ از پذیرش دانشجوی بینالملل تا تجهیزات منحصربهفرد
رئیس دانشکدگان فنی دانشگاه تهران در تشریح ظرفیتهای علمی موجود در این دانشکده اظهار داشت: هماکنون ۴۵ عضو هیئتعلمی و ۱۳ گروه تخصصی در حوزههای نفت و گاز در این مرکز فعالیت دارند که تمرکز آنها بر مباحث آموزشی و پژوهشی است.
وی تصریح کرد: در بخش آموزش، رشتههای مهندسی نفت در گرایشهای مخازن، حفاری، بهرهبرداری و اکتشاف دایر است و در حوزه پژوهش نیز طرحهای کلان و کاربردی ملی و بینالمللی در دستور کار قرار دارد. همچنین پذیرش دانشجویان بینالمللی و برگزاری چندین همایش معتبر جهانی از دیگر افتخارات این مرکز است.
قاسمیه با اشاره به تجهیزات پیشرفته این دانشکده گفت: ما دارای ۱۴ آزمایشگاه تخصصی و مرجع در حوزههای مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی هستیم که مجهز به دو دستگاه فوق پیشرفته و منحصربهفرد تصویربرداری است.
اجرای ۱۳۰ میلیارد تومان پروژه صنعتی
وی در خصوص تعامل با صنعت خاطرنشان کرد: از ابتدای تأسیس انستیتو تاکنون، بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان پروژه مشترک با صنعت نفت و پتروشیمی اجرا شده است. هرچند این مبلغ در سالهای گذشته رقم قابلتوجهی بود، اما با توجه به مقیاسهای اقتصادی امروز کافی نیست و امیدواریم با توانمندی همکاران، حجم پروژههای کاربردی با وزارت نفت و سایر دستگاهها افزایش یابد.
آزمایشگاه «تضمین جریان»؛ احیای فضا برای نیازی حیاتی
قاسمیه به جزئیات افتتاح آزمایشگاه جدید تضمین جریان در انستیتو نفت واقع در دانشکده فنی تهران پرداخت و گفت: آزمایشگاهی که امروز افتتاح میشود، آزمایشگاه "تضمین جریان" (Flow Assurance) است که یکی از مباحث بسیار حیاتی در حوزه انتقال نفت و گاز محسوب میشود. فضای فعلی آزمایشگاه پیشازاین فضایی بلااستفاده در ضلع راست ورودی بود که با این سرمایهگذاری به یک آزمایشگاه مرجع و راهبردی تبدیل شد.
سرمایهگذاری ارزی و ریالی برای تجهیز آزمایشگاه تضمین جریان
رئیس دانشکدگان فنی دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به هزینههای انجام شده برای راهاندازی این آزمایشگاه گفت: برای بازسازی ابنیه، تأسیسات و آمادهسازی فضای فیزیکی این آزمایشگاه و همچنین سالن کنفرانسی که در آن حضور داریم، مبلغ ۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
قاسمیه افزود: علاوه بر هزینههای ریالی، حدود ۳۱ هزار دلار نیز صرف خرید تجهیزات تخصصی شده است. پروسه تأمین این تجهیزات از حدود ۹ ماه پیش آغاز شد و نکته حائز اهمیت این است که بخش عمدهای از این دستگاهها ساخت داخل بوده و توسط شرکتهای ایرانی تولید شده است.
رعایت سختگیرانه استانداردهای ایمنی (HSE)
وی با تأکید بر اهمیت مقوله ایمنی، بهویژه پس از حوادث اخیر دانشگاهی، اظهار داشت: مباحث ایمنی (HSE) همواره مورد تأکید مدیریت دانشکده بوده است، اما در ماههای اخیر سختگیریهای بیشتری اعمال کردهایم.
قاسمیه تصریح کرد: طبق گزارش کمیته HSE، این آزمایشگاه از استانداردهای لازم برخوردار است. سیستمهای تهویه مناسب، هودهای استاندارد، تأمین هوای تازه، دوش و چشمشوی اضطراری، کپسولهای اطفای حریق و سیستمهای ایمنی برق بهدرستی تعبیه شدهاند. همچنین تذکرات جزئی در خصوص جمعآوری پساب مواد شیمیایی داده شده بود که مقرر شد پیش از شروع کار برطرف شود.
مأموریتهای فنی: شبیهسازی شرایط واقعی میدان نفتی
رئیس دانشکدگان فنی دانشگاه تهران در تشریح مأموریتهای فنی آزمایشگاه «تضمین جریان» گفت: این آزمایشگاه قابلیت شبیهسازی شرایط واقعی میدان (دما و فشار مخزن) را داراست. بررسی نشست آسفالتین در لولههای طولانی (لوپ ۱۰۰ متری)، مطالعه اثرات امواج فراصوت (Ultrasound)، بررسی اثرات مواد بازدارنده و تأثیر برش آب تولیدی مخزن از جمله قابلیتهای این مرکز است.
وی هدف نهایی این آزمایشگاه را «تضمین تداوم جریان نفت و دبی تولیدی» دانست و افزود: تنظیم پارامترهای عملیاتی برای تولید بهینه و همچنین تعیین ترکیب مناسب سیال شستشو برای احیای چاههای آسیبدیده با رسوبات آسفالتین، از مأموریتهای اصلی این مجموعه خواهد بود.
گامی به سوی خودکفایی و قطع وابستگی
رئیس دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، افتتاح این آزمایشگاه را گامی مهم در جهت کاهش وابستگیهای خارجی دانست و تصریح کرد: امیدواریم با بهرهگیری از این ظرفیت جدید، در مسیر خودکفایی حرکت کنیم و نیاز کشور به منابع و متخصصان خارجی در این حوزه تخصصی مرتفع شود.
ایجاد پل ارتباطی میان دانشگاه و صنعت
وی در پایان با تأکید بر لزوم حل چالشهای واقعی صنعت خاطرنشان کرد: این آزمایشگاه پلی میان دانشگاه و صنعت ایجاد کرده است تا نیازهای واقعی و عملیاتی صنعت نفت پاسخ داده شود. امیدواریم این مرکز در آینده عملکردی موفق و اثرگذار داشته باشد و منشأ خدمات ارزشمندی برای کشور گردد.
