آخرین وضعیت انتصابات در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، هادی اخلاقی یکشنبه شب در مراسم تودیع و معارفه بخشدار سابق و جدید بخش سیراف با اشاره به روند انتصابات مدیران سیاسی در سطح استان اظهار کرد: بر اساس نگاه کارشناس‌محوری و شایسته‌سالاری رئیس جمهور و دستور مقام عالی وزارت کشور و تاکید استاندار، نهایت تلاش شده است که نیروهای شایسته و باتجربه و موفق در سمت‌های مدیران سیاسی مورد قبول و وثوق مردم در سطح شهرستان‌ها به کار گرفته شوند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر در این خصوص افزود: از مجموع ۱۰ فرماندار شهرستان، همگی در چهار ماه نخست استانداری دکتر زارع منصوب شدند که همه آنها دارای سوابق مدیریتی در سطح وزارت کشور در دولت‌های گذشته بودند.

وی در خصوص انتصاب معاونان فرماندار نیز ابراز داشت: از مجموع ۲۳ معاون فرماندار در استان، تا کنون ۱۶ معاون فرماندار در ۹ شهرستان منصوب شده است که ۱۵ نفر آن از نیروهای رسمی وزارت کشور هستند و فقط یک نفر از ایشان از خارج مجموعه مأمور شده است.

مدیرکل دفتر سیاسی استانداری بوشهر ادامه داد: از معاونان تازه منصوب شده فرماندار ۲ نفر خانم هستند به طوری که برای اولین بار یک خانم در سطح استان به معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی منصوب شده است، همچنین از این تعداد ،‌۱۳ نفر دارای سوابق مدیریتی مرتبط معاون فرمانداری و یا بخشداری بوده‌اند که برخی از آنها پیش از این سابقه سه بخشداری و یا معاون فرمانداری و مدیرکلی را در کارنامه داشته‌اند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر همچنین درباره انتصاب بخشداران بیان کرد: از ۲۷ بخشداری استان، تاکنون ۱۵ بخشدار و ۲ نفر با حفظ سمت معاونت فرماندار، به عنوان سرپرست بخشداری منصوب شده‌اند.

اخلاقی ادامه داد: از این تعداد ۱۵ نفر از کادر وزارت کشور را داشته است.

وی توضیح داد: طبق آخرین آمار اخذ شده، تاکنون ۴۰ بخشدار زن در ۳۱ استان کشور منصوب شده که از این تعداد ۴ نفر آن مربوط به استان بوشهر است.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر در مورد انتصاب بخشدار جدید بخش سیراف نیز ضمن تبریک به مردم این بخش و تشکر از فرماندار کنگان بابت معرفی وی اظهار کرد: طاهری‌نیا که امروز با حکم استاندار به عنوان سرپرست بخشداری سیراف معرفی می‌شوند، دارای سابقه بخشداری مرکزی و معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان عسلویه و از نیروهای شایسته و رسمی مجموعه وزارت کشور در استان است که با این تجربه ارزشمند، انتظار می‌رود در خدمت به مردم عزیز بخش تاریخی سیراف، بسیار موفق و پیگیر و پرتلاش عمل کند.

اخلاقی همچنین از خدمات حسین بلوچی بخشدار سابق بخش سیراف تقدیر به عمل آورد.