برگزاری جشنواره «نور در یلدای ایرانی» در بوستان ملت تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود افراخته معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۳ تهران گفت: این رویداد با هدف احیای آئینهای کهن ایرانی و بازآفرینی خاطرات جمعی شب یلدا، در فضایی تلفیقی از سازههای نوری، دکورهای سنتی و عناصر طبیعی طراحی شده است تا تجربهای متفاوت و خانوادگی برای مخاطبان فراهم آورد.
افراخته بیان داشت؛ بر اساس رویکرد فرهنگی سالهای گذشته، معرفی مفاخر ادبی و اسطورههای فرهنگی ایران بخش مهمی از این جشنواره را تشکیل میدهد. در همین راستا، شخصیتهای نمایشی فردوسی، حافظ، مولانا و بانو سیندخت در ساعات برگزاری برنامه در بوستان ملت حضور دارند و مفاهیم فرهنگی و اندیشههای تاریخی را به زبان هنر به نسلهای مختلف منتقل میکنند.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۳ تهران اظهار داشت: از دیگر بخشهای شاخص جشنواره میتوان به پردههای شاهنامهخوانی و قهوهخانهای با روایت کارشناسان، سیاهچادرهای اقوام ایرانی همراه با پذیرایی از شهروندان، چایخانه فرهنگ و ملل با ارائه رایگان نوشیدنی گرم، و عروسکهای تنپوش پدربزرگ و مادربزرگ یلدایی و فضای عکاسی ویژه خانوادهها اشاره کرد.
افراخته افزود: همچنین کرسیها و سفرههای سنتی یلدایی، پوشش محوطه با برگهای خشک درختان برای القای حس طبیعت، خانه سنتی گیلان، نمایشگاه نگارههای تصویرسازی داستان زال و رودابه شامل ۱۴ تابلو و ۱۴ روایت و اجرای موسیقی زنده سنتی از دیگر برنامههای پیشبینیشده در این رویداد فرهنگی است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۳ گفت: جشنواره نور در یلدای ایرانی همهروزه از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در بوستان ملت تهران برگزار میشود و فرصتی مناسب برای حضور خانوادهها و آشنایی دوباره با فرهنگ، آئینها و مفاخر اصیل ایرانی در بلندترین شب سال فراهم میآورد.
