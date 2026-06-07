ارائه خدمات رفاهی و پزشکی به سالمندان پایتخت در مرکز «جهاندیدگان»

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت شهر، پروژه «جهاندیدگان» از سال ۱۳۸۳ آغاز شده بود اما به دلیل تغییر کاربری‌های مکرر در ادوار گذشته و نبود اعتبار کافی، تکمیل آن با وقفه طولانی مواجه شد. اسکلت سازه نیز بر اثر رهاشدگی دچار فرسایش شده است.

علی مرادی، مدیر پروژه «جهاندیدگان» با اعلام اینکه با تأیید شهردار تهران و معاون امور اجتماعی و فرهنگی، اعتبار مورد نیاز از سال ۱۴۰۳ تخصیص یافته است، گفت: هدف اصلی احداث این پروژه توسط شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، افزایش سرانه‌های فرهنگی، ورزشی و خدماتی برای شهروندان تهرانی است. با توجه به اینکه طراحی اولیه مربوط به سال‌های گذشته بوده، در حال حاضر عملیات مقاوم‌سازی سازه با رویکرد جدید و کاربری بازتعریف‌شده در دست اجراست.

وی افزود: این پروژه که در منطقه ۱۲ خیابان فردوسی واقع شده است در ۵ طبقه طراحی شده و مساحت زیربنای آن حدود ۱۳ هزار مترمربع است و زمینی به وسعت ۸ هزار متر مربع در اختیار مجموعه قرار دارد.

تمرکز ویژه بر سالمندان؛ محلی برای پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها

مسعود رشید، معاون فنی و اجرایی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، با تأکید بر مأموریت اجتماعی این مجموعه اظهار داشت: «جهاندیدگان» قرار است محفلی برای پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها و تمام کسانی باشد که تجربیات ارزشمندی اندوخته‌اند تا بتوانیم خدمات رفاهی، تفریحی و پزشکی جامعی به آنان ارائه دهیم.

وی با اشاره به اینکه پروژه از پروژه‌های بلاتکلیف و رها شده شهرداری تهران بود، تصریح کرد: با ابلاغ دستورالعمل‌های جدید و نظامات فنی، نیاز به تغییرات اساسی در طراحی سازه احساس شد.

جزئیات فنی و پیش‌بینی بهره‌برداری با ۵۰۰ میلیارد تومان

رشید خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی از سال ۱۴۰۳ با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان آغاز شده و در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه خواهد یافت. در حال حاضر در میانه عملیات مقاوم‌سازی هستیم؛ طراحی فاز ۱ و ۲ ابنیه تکمیل شده و تشریفات مناقصه در حال انجام است.

معاون فنی و اجرایی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در پایان تأکید کرد: با توجه به وجود برخی محدودیت های مالی، برای تخصیص منابع و اجرای پروژه دچار مصلحت سنجی نشدیم و تلاش کردیم با همه توان و بهره گیری از امکانات مدیریت شهری، این پروژه در مسیر بهره برداری قرار بگیرد. پیش‌بینی می‌شود با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان مجموعه آماده بهره‌برداری شود.

وی این اقدام را گامی رو به جلو در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی شهر تهران، ذیل تأکیدات شهردار و معاون امور اجتماعی و فرهنگی دانست.