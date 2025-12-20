بیات منش: ۳۲ راهدارخانه در محورهای مواصلاتی استان زنجان مستقر است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات‌منش ظهر شنبه طرح زمستانی یگان‌های امدادی استان زنجان با بیان اینکه جمعیت هلال‌احمر نیز در پایگاه‌های امداد جاده‌ای حضور فعال دارد و در کنار سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان فعالیت می‌کند، افزود: اجرای این طرح با هدف ایجاد آرامش، آسایش و اطمینان‌بخشی به مردم انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این رزمایش کاهش تلفات و تصادفات جاده‌ای است، اظهار کرد: حضور نیروهای راهداری در راهدارخانه‌ها، به‌ویژه در چهار گردنه مهم استان، در زمان احتمال بارش، کولاک و یخبندان کاملاً ضروری است.

معاون استاندار زنجان با بیان اینکه در محورهای مواصلاتی استان، ۳۲ راهدارخانه، ۹ پاسگاه پلیس‌راه و یک قرارگاه فرماندهی مستقر است، ادامه داد: در طرح زمستانه امسال، تیم مدیریت بحران استانداری و واحدهای مستقر در فرمانداری‌ها به‌صورت مستمر وضعیت جاده‌ها را پایش کرده و گزارش‌های لازم را ارائه می‌کنند.

بیات‌منش با اشاره به مشارکت همه دستگاه‌های خدمات‌رسان در این طرح خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و برگزاری جلسات منظم روزانه، هفتگی و ماهانه برای ارزیابی عملکرد و افزایش هماهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به آمار تصادفات رانندگی در استان گفت: در هشت‌ماهه نخست سال جاری، استان زنجان موفق به کاهش ۸.۵ درصدی تلفات برون‌شهری و ۳۵ درصدی تلفات درون‌شهری شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان تأکید کرد: کاهش هرچه بیشتر تلفات و تصادفات تا پایان سال در دستور کار قرار دارد و حتی فوت یک هموطن نیز آماری بالا تلقی می‌شود که باید از وقوع آن پیشگیری کرد.

بیات‌منش با بیان اینکه حضور شبانه‌روزی تمامی دستگاه‌های مرتبط در طرح زمستانی ـ که تا آغاز طرح نوروزی ادامه خواهد داشت ـ ضروری است، تصریح کرد: این رزمایش با هدف نجات جان انسان‌ها برگزار می‌شود و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی همچنین به آغاز رزمایش ترافیکی طرح زمستانی نیروی انتظامی در استان زنجان همزمان با سایر استان‌های کشور اشاره کرد و گفت: هدف اصلی این رزمایش ایجاد هماهنگی، نمایش توان عملیاتی و کنترلی و نظم‌بخشی به ترافیک در جاده‌ها و معابر است.

معاون استاندار زنجان با تأکید بر موقعیت راهبردی استان افزود: زنجان به دلیل قرار گرفتن در مسیر گذرگاه شمال‌شرق به شمال‌غرب کشور و اتصال مرکز کشور به مسیرهای شرق و غرب، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: استان زنجان دارای شبکه گسترده‌ای از راه‌ها شامل حدود ۶ هزار کیلومتر راه فرعی و روستایی، ۲۰۰ کیلومتر آزادراه و همچنین جاده‌های اصلی و بزرگراهی است.

بیات‌منش با اشاره به امکانات موجود گفت: استان زنجان از نظر زیرساخت‌ها، تجهیزات و پایگاه‌های جاده‌ای در وضعیت مطلوبی قرار دارد.