به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود شهرکی، در مراسم آغاز طرح ترافیکی زمستانی با اشاره به گستردگی محورهای استان اظهار کرد: طرح زمستانی همزمان با سراسر کشور از امروز در حدود ۷۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی گلستان، بهویژه مسیرهای کوهستانی و برفگیر، به اجرا درآمده و به مدت ۹۰ روز ادامه خواهد داشت.
وی افزود: سه محور اصلی و بیناستانی شامل گرگان–شاهرود، آزادشهر–شاهرود و محورهای ارتباطی استان گلستان با خراسان شمالی، از کانونهای اصلی اجرای این طرح هستند و نظارت پلیس راه در این مسیرها بهصورت محسوس و نامحسوس تشدید شده است.
رئیس پلیس راه گلستان هدف اصلی اجرای طرح زمستانی را تسهیل عبور و مرور، کاهش حوادث ترافیکی، پیشگیری از انسداد معابر و ارتقای ایمنی کاربران جادهای عنوان کرد و گفت: پلیس راه استان با بهکارگیری ۲۲۱ نفر نیرو در قالب ۸۷ تیم عملیاتی و با استفاده از تجهیزات و خودروهای تخصصی، بهصورت شبانهروزی در محورهای استان مستقر است.
سرهنگ شهرکی با اشاره به مشارکت سایر دستگاهها در این طرح اظهار کرد: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان با ۳۵ اکیپ و بیش از ۲۰۰ نیروی عملیاتی و ۱۸۰ دستگاه ماشینآلات و تجهیزات، در ۲۶ راهدارخانه فعال حضور دارد. همچنین جمعیت هلالاحمر استان با ۱۰۷ نیرو در ۲۱ پایگاه ثابت و ۶ پست موقت، به همراه آمبولانسها، خودروهای نجات، موتورلانس، خودروی آرگو و یک فروند بالگرد در طرح مشارکت دارد.
وی ادامه داد: اورژانس استان نیز با ۶۲ پایگاه شهری، ۳۷ پایگاه جادهای و یک پایگاه هوایی، به همراه بیش از ۱۰۰ دستگاه آمبولانس و نیروهای آمادهباش، نقش مؤثری در رسیدگی سریع به سوانح جادهای ایفا خواهد کرد.
رئیس پلیس راه گلستان با اشاره به آمار حوادث سال گذشته در محورهای کوهستانی استان گفت: در زمستان گذشته تعداد تصادفات در این محورها روند کاهشی داشته و ۲۱ فقره تصادف منجر به جرح، ۲۸ مصدوم و ۵۶ فقره تصادف خسارتی به ثبت رسیده است.
شهرکی ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است با همکاری همه دستگاههای مسئول و همراهی رانندگان قانونمند، زمستان پیشرو ایمنترین ترافیک جادهای استان رقم بخورد.
وی افزود: نقش رانندگان در رعایت قوانین و مقررات، مهمترین عامل کاهش تصادفات است و پلیس قدردان این همراهی خواهد بود.
نظر شما