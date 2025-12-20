  1. استانها
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۷

شهرکی: ۸۷ تیم پلیس راه شبانه‌روزی درمحورهای کوهستانی گلستان مستقرهستند

گرگان- رئیس پلیس راه استان گلستان گفت: در قالب طرح ترافیکی زمستانی ۹۰روزه، ۸۷ تیم پلیس راه به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای کوهستانی استان مستقر شده‌اند تا ایمنی تردد تأمین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود شهرکی، در مراسم آغاز طرح ترافیکی زمستانی با اشاره به گستردگی محورهای استان اظهار کرد: طرح زمستانی همزمان با سراسر کشور از امروز در حدود ۷۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی گلستان، به‌ویژه مسیرهای کوهستانی و برف‌گیر، به اجرا درآمده و به مدت ۹۰ روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: سه محور اصلی و بین‌استانی شامل گرگان–شاهرود، آزادشهر–شاهرود و محورهای ارتباطی استان گلستان با خراسان شمالی، از کانون‌های اصلی اجرای این طرح هستند و نظارت پلیس راه در این مسیرها به‌صورت محسوس و نامحسوس تشدید شده است.

رئیس پلیس راه گلستان هدف اصلی اجرای طرح زمستانی را تسهیل عبور و مرور، کاهش حوادث ترافیکی، پیشگیری از انسداد معابر و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای عنوان کرد و گفت: پلیس راه استان با به‌کارگیری ۲۲۱ نفر نیرو در قالب ۸۷ تیم عملیاتی و با استفاده از تجهیزات و خودروهای تخصصی، به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای استان مستقر است.

سرهنگ شهرکی با اشاره به مشارکت سایر دستگاه‌ها در این طرح اظهار کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با ۳۵ اکیپ و بیش از ۲۰۰ نیروی عملیاتی و ۱۸۰ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات، در ۲۶ راهدارخانه فعال حضور دارد. همچنین جمعیت هلال‌احمر استان با ۱۰۷ نیرو در ۲۱ پایگاه ثابت و ۶ پست موقت، به همراه آمبولانس‌ها، خودروهای نجات، موتورلانس، خودروی آرگو و یک فروند بالگرد در طرح مشارکت دارد.

وی ادامه داد: اورژانس استان نیز با ۶۲ پایگاه شهری، ۳۷ پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه هوایی، به همراه بیش از ۱۰۰ دستگاه آمبولانس و نیروهای آماده‌باش، نقش مؤثری در رسیدگی سریع به سوانح جاده‌ای ایفا خواهد کرد.

رئیس پلیس راه گلستان با اشاره به آمار حوادث سال گذشته در محورهای کوهستانی استان گفت: در زمستان گذشته تعداد تصادفات در این محورها روند کاهشی داشته و ۲۱ فقره تصادف منجر به جرح، ۲۸ مصدوم و ۵۶ فقره تصادف خسارتی به ثبت رسیده است.

شهرکی ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است با همکاری همه دستگاه‌های مسئول و همراهی رانندگان قانونمند، زمستان پیش‌رو ایمن‌ترین ترافیک جاده‌ای استان رقم بخورد.

وی افزود: نقش رانندگان در رعایت قوانین و مقررات، مهم‌ترین عامل کاهش تصادفات است و پلیس قدردان این همراهی خواهد بود.

