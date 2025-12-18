به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، حبیب‌اله آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد، روش‌های مشارکت مردم در پویش ملی «یلدای مهربانی» را اعلام کرد.

براین اساس، مردم نیکوکار می‌توانند با ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ در پویش ملی «یلدای مهربانی» با هدف تامین مایحتاج خانواده‌های نیازمند در شب یلدا، مشارکت کنند.

همچنین کد دستوری #۱۲* با هدف جذب کمک‌های مردمی در این پویش، پیش‌بینی شده است.

مردم نیکوکار ایران اسلامی می‌توانند از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۹۱۹ در پویش ملی «یلدای مهربانی» همراهی کنند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با دعوت از مردم برای پیوستن به این پویش، گفت: هزینه هر بسته یلدایی ۳۰۰ و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است و امیدواریم با همراهی مردم عزیز، بتوانیم مایحتاج شب یلدایی هموطنان نیازمند را تامین کنیم.

وی ادامه داد: این پویش همچنین در اپلیکیشن بله دایر شده است و تا ۳۰ آذرماه ادامه دارد.