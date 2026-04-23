۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

۱۰ هزار بسته جشن تکلیف دختران توزیع می شود

۱۰ هزار بسته جشن تکلیف دختران توزیع می شود

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: به مناسبت دهه کرامت و سالروز ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر، ۱۰ هزار بسته‌ ویژه جشن تکلیف بین دختران تحت حمایت این نهاد توزیع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی متقی‌فر معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) روز پنجشنبه با تأکید بر الگوبرداری دختران از سیره طیبه کریمه اهل‌بیت (ع)، اظهار داشت: به میمنت این ایام خجسته و با هدف تکریم مقام دختران در خانواده امداد، برنامه‌ریزی شده است تا در طول سال جاری، ۱۰ هزار بسته جشن تکلیف شامل چادر نماز، سجاده، مهر و تسبیح و اقلام فرهنگی میان دختران نومکلف در سراسر کشور توزیع شود.

وی با اشاره به اینکه شروع این حرکت متبرک با ایام دهه کرامت همزمان شده است، افزود: ایجاد پیوند عمیق میان نوجوانان و شعائر دینی در سایه رأفت رضوی، از مهم‌ترین اهداف ماست. این بسته‌ها نه تنها یک هدیه، بلکه ابزاری برای تشویق این فرشتگان به مسیر بندگی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد خاطرنشان کرد: در کنار اهدا و توزیع این بسته‌ها، جشنواره‌های فرهنگی و آموزشی متعددی ویژه روز دختر در استان‌ها در حال برگزاری است تا خاطره ورود به سن تکلیف با حلاوت ایام ولادت حضرت معصومه (س) در ذهن این عزیزان ماندگار شود.

کد مطلب 6808946

