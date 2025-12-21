سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح زمستانه پلیس راه در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: افزایش نظارت بر جادههای استان سمنان همزمان با فرا رسیدن زمستان محور اصلی این طرح است که با همکاری ارگانهای خدمت رسان مانند راهداری، اورژانس، هلال احمر و … برگزار میشود.
وی درباره کیفیت اجرای این طرح توضیح داد: ۱۴۴ نفر ساعت نیروهای پلیس راه در طول جادهها و راههای مواصلاتی استان سمنان در قالب طرح زمستانه ۱۴۰۴ پلیس راه استقرار دارند.
رئیس پلیس راه استان سمنان ادامه داد: در قالب طرح زمستانه از همه امکانات و توان نیروی انسانی و تجهیزات هم پلیس راه و راهور و هم عوامل انتظامی که در مسیرها و جادههای مواصلاتی استان سمنان حضور دارند، بهره گیری میشود.
بزرگی با بیان اینکه جامعه هدف این طرح زائران علی بن موسی الرضا (ع) و همه هموطنانی و هم استانیهایی است که از جادههای استان سمنان برای تردد استفاده میکنند، ابراز کرد: کاهش تصادفات و مخاطرات جادهای در این طرح هدف گذاری شده است.
وی با بیان اینکه ایجاد همگرایی بین دستگاههای امدادی و خدمات رسانی بهتر به زائران رضوی و مردم در جادههای استان سمنان از مهمترین اهدافی است که طرح زمستانه ۱۴۰۴ جادههای استان دنبال میکند، افزود: در این طرح همراهی خود اورژانس، هلال احمر، پلیس راه و راهور، راهداری، عوامل انتظامی و … را خواهیم داشت.
رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه در این طرح پایگاههای امداد و نجات در سراسر استان در حالت آماده باش به سر میبرند، ابراز کرد: تأمین ایمنی سفر مردم در جادههای استان به خصوص نقاط کوهستانی و برف گیر از مهمترین اقداماتی است که در قالب این طرح انجام میشود.
بزرگی همچنین با اشاره به رصد هوشمند جادههای استان سمنان به عنوان یکی دیگر از بخشهای این طرح توضیح داد: پلیس راه از سامانههای هوشمند پهپادی برای نظارت و رصد رفتار ترافیکی رانندگان وسایل نقلیه استفاده و به متخلفان برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه ۸۰ نقطه در جادههای استان سمنان نیز به دوربینهای ثابت مجهز هستند که این دوربینها به نوعی چشم پلیس راه محسوب میشوند، ابراز کرد: رانندگان باید بدانند که از تردد خودروها بدون همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانه جلوگیری خواهد شد.
به گزارش مهر، روز گذشته طرح زمستانه پلیس راه با همکاری عوامل راهداری، اورژانس و… در استان سمنان آغاز به کار کرد.
