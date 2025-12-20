  1. اقتصاد
پیش‌بینی بارش در شرق و شمال‌شرق کشور؛ ثبت ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر بارندگی

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، در هفته جاری وقوع بارش‌ها در شرق، شمال‌شرق و بخش‌هایی از مرکز کشور مورد انتظار است و در این مناطق، مقادیر تجمعی بارش بین ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر برآورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری، بارش‌ها در مناطق شرق، شمال‌شرق و بخش‌هایی از مرکز کشور تداوم خواهد داشت و در برخی نواحی، مقادیر تجمعی بارش به ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر می‌رسد.

در این بازه زمانی، از میان حوضه‌های درجه یک کشور، حوضه دریای خزر با مقدار میانگین بارش ۱.۸ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۱.۳ میلی‌متر، بیشترین مقدار بارش را به خود اختصاص خواهد داد. در مقابل، حوضه دریاچه ارومیه با مقدار میانگین بارش ۰.۱ میلی‌متر و بیشینه بارش نقطه‌ای ۰.۵ میلی‌متر، کم‌باران‌ترین حوضه درجه یک کشور در هفته جاری پیش‌بینی می‌شود.

همچنین از میان حوضه‌های درجه دو کشور، حوضه قره‌سو و گرگان با مقدار میانگین بارش ۵ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۱.۳ میلی‌متر و حوضه اترک با متوسط بارش ۷.۹ میلی‌متر و بیشینه بارش ۱۸.۳ میلی‌متر، پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور خواهند بود.

در مقیاس استانی نیز استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان با ثبت بارش تجمعی ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر، در زمره پربارش‌ترین استان‌های کشور در هفته جاری قرار می‌گیرند.

فاطمه صفری دهکردی

      به امید خدا به زودی نیمه شرقی از شمال تا جنوب کشور هم باران و برف خوبی رو دریافت میکنند به ویژه تهرانی های عزیز بارش فوق العاده ای از برف و باران رو تجربه خواهند کرد فقط گازهای گلخانه ای مانع از عملکرد طبیعی فرایند باران و برف خواهد شد .لطفا تا جای ممکن از حمل و نقل عمومی استفاده کنند و به تعمیر حذف یا اصلاح عملکرد آلاینده هاشون توجه کنند.بحران آب مشکل جدی هست به ویژه برای تهرانی‌ها.به یاری خداوند برف و باران فراوان آلودگی‌های تهران رو در خود بشوید و ببرد.وظیفمونو فراموش نکنیم در قبال این نعمت.

