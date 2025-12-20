به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری، بارشها در مناطق شرق، شمالشرق و بخشهایی از مرکز کشور تداوم خواهد داشت و در برخی نواحی، مقادیر تجمعی بارش به ۲۵ تا ۵۰ میلیمتر میرسد.
در این بازه زمانی، از میان حوضههای درجه یک کشور، حوضه دریای خزر با مقدار میانگین بارش ۱.۸ میلیمتر و بیشینه بارش ۲۱.۳ میلیمتر، بیشترین مقدار بارش را به خود اختصاص خواهد داد. در مقابل، حوضه دریاچه ارومیه با مقدار میانگین بارش ۰.۱ میلیمتر و بیشینه بارش نقطهای ۰.۵ میلیمتر، کمبارانترین حوضه درجه یک کشور در هفته جاری پیشبینی میشود.
همچنین از میان حوضههای درجه دو کشور، حوضه قرهسو و گرگان با مقدار میانگین بارش ۵ میلیمتر و بیشینه بارش ۲۱.۳ میلیمتر و حوضه اترک با متوسط بارش ۷.۹ میلیمتر و بیشینه بارش ۱۸.۳ میلیمتر، پربارانترین حوضههای درجه دو کشور خواهند بود.
در مقیاس استانی نیز استانهای گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان با ثبت بارش تجمعی ۲۵ تا ۵۰ میلیمتر، در زمره پربارشترین استانهای کشور در هفته جاری قرار میگیرند.
