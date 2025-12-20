به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ساجدینیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، با اشاره به کسر حق بیمه از قبوض آب و برق مردم اظهار کرد: با توجه به اینکه این حق بیمهها از شهروندان دریافت شده، همه مردم تحت پوشش بیمه قرار دارند و موضوع اصلی، جبران خسارتها بهویژه در بخش ساختمان است.
وی افزود: در همین راستا شرکتهای بیمه ملزم به پرداخت خسارت شدهاند و خوشبختانه با استقبال و همکاری آنها همراه بوده است. بر اساس تعهدات اخذشده، مقرر شده خسارتها حداکثر ظرف ۱۴ روز به مردم پرداخت شود و حتی در برخی مناطق امکان پرداخت زودتر نیز وجود دارد.
