ساجدی‌نیا: خسارت‌های بیمه‌ای مردم حداکثر تا ۱۴ روز پرداخت می‌شود

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت‌های ناشی از حوادث، به‌ویژه در حوزه ساختمان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، با اشاره به کسر حق بیمه از قبوض آب و برق مردم اظهار کرد: با توجه به اینکه این حق بیمه‌ها از شهروندان دریافت شده، همه مردم تحت پوشش بیمه قرار دارند و موضوع اصلی، جبران خسارت‌ها به‌ویژه در بخش ساختمان است.

وی افزود: در همین راستا شرکت‌های بیمه ملزم به پرداخت خسارت شده‌اند و خوشبختانه با استقبال و همکاری آنها همراه بوده است. بر اساس تعهدات اخذشده، مقرر شده خسارت‌ها حداکثر ظرف ۱۴ روز به مردم پرداخت شود و حتی در برخی مناطق امکان پرداخت زودتر نیز وجود دارد.

