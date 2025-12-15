برگزاری جلسه ویژه مدیریت بحران در پی هشدار سطح قرمز هواشناسی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد هشدار سطح قرمز هواشناسی با حضور حسین ساجدی نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات و نماینده فراجا و دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان دستگاه‌های مختلف از اتخاذ تمهیدات و آماده باش نیروهای مربوطه جهت خدمت رسانی بهتر به هموطنان خبر دادند.

در این برنامه اعلام شد تمامی گشت‌های پلیس آماده خدمات رسانی هستند. در کنار اعلام محدودیت‌ها بحث جایگزینی مسیرها در دستور کار قرار دارد. از فردا بحث همراه داشتن تجهیزات زمستانی از الزامات است تاکید پلیس راهور بر این است که در این ایام از انجام سفرهای غیر ضروری خودداری شود و اگر محدودیتی ایجاد شد، مردم عزیزمان اصراری بر ادامه سفر نداشته باشند.

همچنین، جودی مدیرعامل بنیاد مسکن نیز گفت: در پی اعلام هشدار سازمان مدیریت بحران، تیم‌ها ما آماده باش هستند همچنین در چهار استان اعلامی آماده هستیم که اگر خسارتی در واحدهای مسکونی داشتیم نیز اقدامات لازم انجام شود. ماشین آلات ما از پروژه‌ها خارج شده تا اگر اتفاقی افتاد در خدمت هموطنان باشند. در چهار استان اعلامی، حداقل ۷ تیم ارزیاب آماده اعزام هستند.