خلیلی: نظارت مستمر برای جلوگیری از انحراف منابع الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی در ظهر چهارشنبه در نشست نظارت بر برنامههای اشتغالآفرین استان اردبیل، با اشاره به اهمیت تسهیلگری و پشتیبانی مالی در بخش تولید و اشتغال اظهار کرد: این فعالیتها میبایست هدفمند باشند و به ارتقای ظرفیت تولید، اشتغال و ارزشافزوده در جامعه منجر گردند.
وی افزود: در صورتی که پشتیبانی مالی با نیازهای شغلی موردنظر همخوانی نداشته باشد، میتواند به تورم و افزایش نماگرهای محرومیت در جامعه بینجامد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل، با اشاره به لزوم پایش پیوسته بر فرایند اشتغالآفرینی، بر نقش کارگروههای شهرستانی در تسهیلگری و تأمین مالی واحدهای تولیدی خرد و کارآفرینی اصرار ورزید و گفت: پایش مستمر در تمامی شهرستانها و تشکیل منظم جلسات کمیته نظارت بر طرحهای اشتغالآفرین از اهمیت بالایی برخوردار است.
خلیلی با بیان اینکه شمار زیادی از برنامههای اشتغالآفرین برای ایجاد یک موقعیت شغلی دستکم به یکونیم میلیارد تومان بودجه نیازمندند، خاطرنشان کرد: در مقابل، بسیاری از فعالیتهای نوآورانه و دانشبنیان با سرمایهای اندک قادرند بستر اشتغال و بازدهی مطلوب را فراهم آورند.
وی اشاره کرد: ضروری است با بهرهگیری از آموختههای پیشین، از ایجاد انحراف در هزینهکرد طرحهای اشتغالآفرین جلوگیری شود تا منابع در مسیر درست هدایت گردند.
اردبیل- معاون اقتصادی استانداری اردبیل با هشدار درباره تأمین مالی غیرمتناظر با نیاز واقعی، خواستار نظارت مستمر برای جلوگیری از انحراف منابع الزامی شد.
