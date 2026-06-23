رحمانی:مقررات دست‌ و پاگیر ارزی و تجاری در آذربایجان غربی اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر سه شنبه در جلسه گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور ۱۱۰ نفر از فعالان اقتصادی، افزود: وقتی صادرکننده یا فعال اقتصادی در چارچوب قانون فعالیت می‌کند، نباید با تصمیمات سلیقه‌ای و فرآیندهای پیچیده مواجه شود. اگر مشکلی وجود ندارد، باید امور بدون ایجاد مانع و بروکراسی اضافی انجام شود.

وی هدف نهایی را رونق تولید و حمایت از مردم اعلام کرد و گفت: قابل قبول نیست که تولیدکننده برای حل مسائل خود ناچار به مراجعه مکرر و پیگیری‌های فرسایشی در دستگاه‌های دولتی باشد، بلکه این مدیران دولتی هستند که باید در کنار تولیدکنندگان قرار گیرند و برای رفع دغدغه‌ها و موانع فعالیت آنان، پیشگامانه اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه امور باید بدون ایجاد مانع و بروکراسی اضافی پیش برود، افزود: زمانی که صادرکننده یا فعال اقتصادی در چارچوب قانون فعالیت می‌کند، نباید با تصمیمات سلیقه‌ای و فرآیندهای پیچیده اداری مواجه شود.

وی همچنین با بیان اینکه هدف نهایی، رونق تولید و حمایت از مردم است، خاطرنشان کرد: قابل قبول نیست تولیدکننده برای حل مسائل خود ناچار به مراجعات مکرر و پیگیری‌های فرسایشی در دستگاه‌های دولتی باشد و مدیران باید در کنار تولیدکنندگان قرار گرفته و برای رفع موانع فعالیت آنان، پیشگامانه اقدام کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی به برخی محدودیت‌ها در حوزه ثبت سفارش و تامین ارز نیز اشاره کرد و افزود: نباید هر موضوعی بهانه‌ای برای توقف فعالیت تولیدکنندگان و تجار شود و مسائل باید به‌صورت کارشناسی و ریشه‌ای بررسی و حل‌وفصل شود.

رحمانی همچنین با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی موانع، اضافه کرد: هرجا مانعی وجود دارد، باید به‌صورت روشن مطرح و برای رفع آن اقدام شود.

وی با بیان اینکه هر جا مانعی وجود دارد باید آن را شفاف مطرح و برای رفع آن اقدام کنیم افزود: هدف ما مردم هستند و مسیر تحقق این هدف نیز از حمایت از تولید می‌گذرد.

صدور ۷۶۰ هزار فقره تصمیم قضایی در آذربایجان غربی

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی نیز با تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی نسبت به فعالان اقتصادی گفت: دغدغه اصلی مجموعه قضایی استان، کمک به حل مشکلات فعالان اقتصادی پیش از تبدیل شدن آن‌ها به پرونده‌های پیچیده حقوقی و قضایی است و انتظار می‌رود این مشکلات در مراحل اولیه و پیش از تشدید، اعلام و پیگیری شود.

ناصر عتباتی با اشاره به صدور ۷۶۰ هزار فقره تصمیم قضایی در سال گذشته افزود: رویکرد دستگاه قضایی در استان، همسو با حمایت از تولید داخلی و اشتغال‌زایی و در راستای منویات رهبر شهیدمان، بر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع تولید استوار است.

وی تاکید کرد: هدف نهایی تقویت زیرساخت‌های تولید و حرکت استان به سمت رونق اقتصادی و دستیابی به جایگاه شایسته در حوزه توسعه و اشتغال است.

دادستان عمومی و انقلاب ارومیه نیز در این نشست بااشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان در حمایت از واحدهای اقتصادی افزود: با فعال شدن هرچه بیشتر واحدهای تولیدی راکد از وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی جلوگیری می‌شود.

حسین مجیدی گفت: طی سال گذشته ۲۵ جلسه کمیته قضایی تشکیل و ۱۴۸مصوبه راهبردی تصویب شد و امسال نیز با وجود جنگ اخیر ۵ جلسه برگزار شده است.

وی ادامه داد: در راستای شعار سال باید حمایت از فعالان اقتصادی در اولویت باشد و موانع مسیر تقلیل و رفع شود تا به بخش اقتصاد کمک شود.

کالاها و تجهیزات باقی‌مانده در گمرک تعیین تکلیف شوند

همچنین مدیرکل بازرسی آذربایجان غربی در این نشست با تأکید بر لزوم حمایت عملی از واحدهای تولیدی، خواستار تعیین تکلیف فوری کالاها و تجهیزات باقی‌مانده در گمرک شد و گفت: نباید به بهانه باقی‌ماندن ۱۰ درصد از مراحل اداری، روند ترخیص کالاهای وارداتی متوقف شود.

روح الله محبوبی با اشاره به دغدغه‌های بانک مرکزی در حوزه تامین ارز و نظارت‌های مالی افزود: هرچند این ملاحظات قابل درک است، اما بر اساس مصوبه ستاد کشور در شرایط ویژه، پس از پرداخت حقوق و عوارض قانونی، باید امکان ترخیص کامل کالاها فراهم شود.

وی تصریح کرد: زمانی که واردکننده تمامی مراحل قانونی را طی کرده و تعهدات خود را انجام داده است، توقف بخشی از کالا تحت عنوان کسری ۱۰ درصدی توجیهی ندارد و دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب اختیارات قانونی خود برای رفع این مشکل همکاری کنند.

محبوبی بااشاره به واردات کالاهای اساسی توسط فعالان اقتصادی در ایام جنگ تحمیلی سوم، افزود: ضروری است در جهت رفع موانع ترخیص کالاها راهکارهایی کاربردی در دستورکار قرار گیرد.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی نیز گفت: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از توقف خطوط تولید، با همکاری و همراهی مجموعه مقامات عالی‌رتبه استان در بخش‌های اجرایی و نظارتی، اقدامات گسترده‌ای برای تسهیل ترخیص کالاهای موجود در گمرک و تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی انجام شده است.

خالد جنگجو اظهار کرد: بر اساس مصوبات شوراهای مرتبط و تصمیمات دستگاه‌های نظارتی، با هدف جلوگیری از رسوب کالا و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، ۵۳۵ فقره مصوبه در این زمینه اجرایی شد و محموله‌های مربوطه تا سقف ۹۰ درصد به‌صورت درصدی ترخیص شدند.

ضرورت رفع محدودیتهای ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت

وی اظهار کرد: با این حال، به دلیل تعهدات ارزی ناشی از صادرات برخی واحدهای تولیدی، همچنان بیش از ۸۰۰ فقره اظهارنامه به‌صورت ترخیص درصدی تعیین تکلیف شده و بخش باقی‌مانده آنها در جریان رسیدگی قرار دارد.

ناظر گمرکات استان بااشاره به موضوع اعمال ماده ۲۴ نیز گفت: با وجود ظرفیت قانونی موجود، بر اساس مصوبه شورای تامین استان گمرک مکلف شد تا برای کالاهای باقی مانده در حوزه خودروسازان، تشریفات مربوط به اعمال ماده ۲۴ را اجرا نکند تا روند تامین نیاز واحدهای تولیدی با اختلال مواجه نشود.

مدیرکل صمت آذربایجان غربی نیز با اشاره به برخی محدودیت‌های سامانه جامع تجارت تاکید کرد: در شرایطی که حمایت از واحدهای تولیدی و حفظ چرخه تولید از اولویت‌های اصلی کشور محسوب می‌شود، ضروری است سازوکارهای اجرایی و سامانه ‌های مرتبط نیز متناسب با واقعیت‌های تولید بازنگری شوند و محدودیت ها رفع شود.

سخاوت خیرخواه ادامه داد: تسهیل و اصلاح فرآیندهای ثبت سفارش، افزایش انعطاف در تعریف کدهای فعالیت و پرهیز از ایجاد موانع اداری غیرضروری، می‌تواند نقش مؤثری در پشتیبانی از تولیدکنندگان، تامین به‌موقع نیاز واحدهای صنعتی و جلوگیری از اختلال در روند تولید ایفا کند.