آغاز نمایشگاه «مشق عشق» در شاهرود با آثاری از استادان خوشنویسی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار خوشنویسی علی فرهادی و حسن سعیدی با نام مشق عشق عصر شنبه همزمان با ایام یلدا در گالری سیب فرهنگسرای مهر شاهرود گشایش یافت.

در این نمایشگاه بالغ بر ۴۰ اثر خوشنویسی شامل نقاشی خط و نستعلیق به معرض دید عموم گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا روز سه شنبه دوم دی ماه از ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۱۹:۳۰ در محل اداره فرهنگ و ارشاد شاهرود واقع در جنب فرمانداری میدان کارگر شاهرود آماده بازدید علاقه مندان حوزه خوشنویسی و هنر است.

این دو خوشنویس از شاگردان استاد محمد تقی صفانیا هستند که در انجمن خوشنویسان شاهرود بیش از یک دهه فعالیت دارند.

علی فرهادی کار خود را از سال ۷۳ آغاز و سابقه برگزاری نمایشگاه گروهی را در مشهد و شاهرود و سه دوره در کلاردشت دارد.

حسن سعیدی نیز فراگیری خوشنویس را از سال ۹۴ آغاز و در نخستین تجربه نمایشگاه گروهی حضور دارد و از مدرسان انجمن خوشنویسان شاهرود است.