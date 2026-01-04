  1. استانها
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶

نمایشگاه نقاشی «طیف خاطره» در فرهنگسرای مهر شاهرود گشایش یافت

شاهرود- نمایشگاه نقاشی «طیف خاطره» آثار فهیمه جلالی با نمایش ۵۰ اثر هنری در گالری سیب فرهنگسرای مهر شاهرود به روی علاقه مندان عرصه هنر گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه نقاشی با عنوان طیف خاطره آثار فهیمه جلالی ظهر یکشنبه در گالری سیب فرهنگسرای مهر شاهرود گشایش یافت.

در این نمایشگاه ۵۰ اثر در معرض دید علاقه مندان عرصه هنر نقاشی به نمایش گذاشته شده است.

آثار این هنرمند شاهرودی با موضوع رئال و الهام گرفته از طبیعت شامل تکنیک‌های آبرنگ، رنگ روغن، سیاه قلم، مداد رنگی و پاستل است.

جلالی کار نقاشی را از سال ۸۴ زیر نظر استاد مریم کرمانی نژاد آغاز و با اخذ مدرک فنی و حرفه‌ای در این حرفه مشغول فعالیت است.

این دومین نمایشگاه وی است.

این نمایشگاه از ۱۴ لغایت ۱۷ دی ماه همه روزه از ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۱۹:۳۰ آماده میزبانی از علاقه مندان است.

