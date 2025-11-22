  1. استانها
۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱

گشایش نمایشگاه نقاشی‌خط داود سلمانی در شاهرود

شاهرود- نمایشگاه انفرادی نقاشی‌خط داود سلمانی با نمایش ۳۲ اثر در گالری سیب فرهنگسرای مهر شاهرود افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه نقاشی خط داوود سلمانی هنرمند شاهرودی شامگاه شنبه با حضور جمع کثیری از هنرمندان افتتاح و در معرض بازدید علاقه مندان عرصه هنر، خوشنویسی، نقاشی و نقاشی خط قرار گرفت.

در این نمایشگاه ۳۲ اثر به نمایش گذاشته شد که این تابلوها شامل به کارگیری ترکیب مواد، کلاژ رنگ، آکرلیک و پتینه است.

داوود سلمانی کار خوشنویسی را سال ۷۳ زیر نظر استاد انوشیروان امینی در شاهرود آغاز کرد و دارای درجه ممتاز انجمن خوشنویسان ایران سال ۸۱ و کاردانی گرافیک سال ۹۱ است

نخستین نمایشگاه انفرادی خود را سال ۹۱ و دومین آن را سال آبان ۱۴۰۴ دایر کرده است.

وی سابقه برپایی نمایشگاه‌های گروهی متعدد را در شاهرود، تهران و مادرید اسپانیا از سال ۸۸ تا کنون در کارنامه هنری خود دارد.

نمایشگاه نقاشی‌خط این هنرمند از شنبه یکم آذرماه تا چهارشنبه پنجم آذرماه همه روزه به غیر از دوشنبه (تعطیل رسمی) از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در محل گالری سیب فرهنگسرای مهر شاهرود آماده بازدید علاقه مندان است.

