رحمانی: احیای واحدهای راکد باید در اولویت مدیران آذربایجان غربی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر شنبه در آئین افتتاح خط تولید کالاهای بهداشتی در چایپاره این شهرستان را برخوردار از ظرفیت‌های کم‌نظیر تجاری، معدنی و گردشگری دانست و اظهار کرد: مهم‌ترین سرمایه این منطقه، نیروی انسانی مستعد، باهوش و توانمند آن است که می‌تواند محور توسعه باشد.

وی با بیان اینکه باید با پیگیری مستمر مشکلات این شهرستان رفع شود، افزود: تعطیلی کارخانه آجر چایپاره طی ۱۰ سال گذشته منجر به بیکاری حدود ۲۰۰ نفر شده و احیای چنین واحدهایی باید در اولویت مدیران قرار گیرد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به تأکیدات سالانه مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید، خاطرنشان کرد: گوش فرا دادن به منویات رهبری و رفع موانع پیش‌روی تولید، یک تکلیف مدیریتی است و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری در این مسیر هستند.

رحمانی با اشاره به تعطیلی برخی معادن در شهرستان چایپاره گفت: در این معادن، فلزات ارزشمندی اکتشاف شده که باید هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسد و از ظرفیت معدنی منطقه به شکل مؤثر استفاده شود.

وی تأمین زیرساخت‌های صنعتی را مورد تأکید قرار داد و افزود: نگرانی در تأمین آب و برق واحدهای صنعتی وجود ندارد و شرایط لازم برای توسعه فعالیت‌های تولیدی در منطقه فراهم است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به مهاجرت نیروهای بومی تصریح کرد: در صورت ایجاد اشتغال پایدار، افرادی که از منطقه مهاجرت کرده‌اند، به زادگاه خود بازخواهند گشت.

رحمانی گردشگری، صنعت و کشاورزی را از مزیت‌های اصلی چایپاره عنوان کرد و گفت: حمایت‌ها از این شهرستان دریغ نخواهد شد و روند توسعه آذربایجان غربی هر روز نسبت به گذشته بهبود می‌یابد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و نزدیکی به اروپا، این مزیت را زمینه‌ای مهم برای توسعه صنعت و تجارت دانست و تأکید کرد: تأمین مواد اولیه کارخانجات آذربایجان غربی باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.