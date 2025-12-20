رحمانی: مهاجرت یکی از تهدیدات جدی منطقه؛ صنعت نساجی خوی توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی شنبه شب در آئین بهره برداری از یک واحد صنعتی در خوی، مهاجرت را یکی از تهدیدات جدی منطقه دانست و تصریح کرد: عمده دلیل مهاجرت، مسئله درآمد و اشتغال است و یکی از برنامه‌های جدی ما، بازگشت مهاجران و جلوگیری از ادامه این روند است.

وی با تأکید بر ظرفیت تاریخی و مزیت منطقه‌ای صنعت نساجی در شهرستان خوی گفت: سرمایه‌گذاری در این منطقه ثمره‌بخش بوده و با توسعه تولید، می‌توان اشتغال ایجاد کرد و از مهاجرت نیروی کار جلوگیری کرد.

رحمانی، با اشاره به پیشینه تاریخی این شهرستان در حوزه نساجی و پوشاک، اظهار کرد: خوی از دیرباز در این صنعت سابقه داشته و امروز نیز نساجی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های منطقه‌ای آن به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های بومی برای توسعه استفاده کرد، افزود: صنعت نساجی به دلیل کارگربر بودن، نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد و می‌تواند یکی از راهکارهای اصلی مقابله با مهاجر فرصتی در منطقه باشد.

استاندار آذربایجان‌غربی تولید صنعتی، معدنی و کشاورزی را بخش‌های مولد اقتصاد عنوان کرد و گفت: با توجه به مرزی بودن استان، باید متناسب با این ویژگی، صنایع مرتبط و مزیت‌محور ایجاد شود.

وی همچنین از حمایت استانداری و دستگاه‌های اجرایی از سرمایه‌گذاران خبر داد و خاطرنشان کرد: از سرمایه‌گذار این مجموعه به‌ویژه در صورت توسعه طرح، حمایت کامل خواهیم کرد و همه دستگاه‌های دولتی با تأکید مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور، موظف به پشتیبانی از تولید هستند.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به آینده اقتصادی استان گفت: آذربایجان‌غربی استانی پیشرو و نوظهور است و با استفاده درست از فرصت‌های موجود، به یکی از استان‌های اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.