۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۶

خیرخواه: ۴۵ واحد صنعتی خوی در دست احداث است

ارومیه- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: هم اکنون ۴۵ واحد صنعتی با اشتغالزایی دو هزار و ۳۰۰ نفر با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در خوی در حال احداث است.

به گزارش خبرنگار مهر، سخاوت خیرخواه شامگاه دوشنبه در آئین بهره برداری از یک واحد صنعتی در خوی که با حضور استاندار آذربایجان غربی برگزار شد، افزود: شهرستان خوی پس از ارومیه، دومین شهرستان آذربایجان‌غربی از نظر تعداد واحدهای صنعتی است و هم اکنون ۴۵ واحد صنعتی با اشتغالزایی ۲ هزار و ۳۰۰ نفر با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در این شهرستان در حال احداث است.

وی همچنین از وجود حدود ۶۰ واحد معدنی دارای پروانه اکتشاف؛ گواهی کشف و پروانه بهره برداری در شهرستان خوی خبر داد و افزود: در حوزه مرزنشینی نیز ۲۹ هزار نفر مرزنشین در این شهرستان ساکن هستند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر ۴۵ واحد صنعتی در خوی با پیشرفت فیزیکی حدود ۶۰ درصد در دست احداث است.

وی در خصوص بهره برداری از این واحد صنعتی نیز گفت: با افتتاح این واحد برای ۳۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده که تا یک ماه آینده به ۳۸۰ نفر افزایش می‌یابد و این واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری صددرصد خارجی تأسیس خود را از خردادماه سال جاری آغاز کرده است.

خیرخواه با بیان اینکه این واحد قابلیت توسعه دارد، اظهار کرد: به گفته سرمایه‌گذار، در صورت تأمین نیروی کار، تعداد شاغلان این مجموعه از ۳۰۰ نفر به ۶۵۰ نفر با اجرای طرح توسعه خط کامل پروپیلن افزایش خواهد یافت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی صادرات‌محور بودن را یکی از مزیت‌های اصلی این واحد صنعتی عنوان کرد و گفت: این ویژگی نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه و افزایش ارزآوری خواهد داشت.

خیرخواه در ادامه با تشریح وضعیت صنعتی شهرستان خوی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۸۰ واحد صنعتی فعال در این شهرستان وجود دارد که حدود ۷ هزار نفر در بخش صنعت مشغول به کار هستند. همچنین ۲۲۵ فقره جواز تأسیس جدید در خوی صادر شده است.

