استاندار آذربایجان غربی: واحد راکد ۱۰ ساله سفال چایپاره احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر شنبه در جلسه شورای اداری چایپاره با بیان اینکه ۱۰ سال از تعطیلی و رکود کارخانه سفال چایپاره می‌گذرد، افزود: این واحد تولیدی ظرفیت اشتغال‌زایی برای حدود ۲۵۰ نفر را دارد که متأسفانه به دلیل سوءمدیریت‌ها سال‌هاست راکد مانده و احیای آن باید به‌طور جدی در دستورکار قرار گیرد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت و رفع مشکلات حوزه آب شهرستان چایپاره، گفت: با وجود سد آغ‌چای، نباید مردم این منطقه با چالش‌های تأمین آب مواجه باشند و لازم است این مشکلات به‌صورت اصولی و پایدار برطرف شود.

رحمانی با بیان اینکه توسعه و پیشرفت چایپاره نیازمند همدلی، انسجام و همکاری همه دستگاه‌هاست، خاطرنشان کرد: پیگیری و رفع مشکلات مردم از وظایف اصلی مدیران است و مسئولان باید با انجام صحیح وظایف خود، زمینه رفاه و آرامش شهروندان را فراهم کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی با درخواست نماینده شهرستان‌های خوی و چایپاره در مجلس برای احداث ورزشگاه دو هزار نفری در چایپاره موافقت کرده و دستورات لازم را به مدیرکل ورزش و جوانان استان برای آغاز اقدامات اجرایی این پروژه صادر کرد.

وی در ادامه با اشاره عدم توسعه‌یافتگی در چایپاره با وجود ظرفیت‌های ارزشمند، اظهار کرد: شهرستان چایپاره با داشتن ظرفیت‌های ارزشمند در بخش‌های گردشگری، اقتصادی و تجاری، می‌تواند توسعه یابد و برای این هدف باید با همدلی و اتحاد، ظرفیت‌های مختلف آن را به بالفعل تبدیل کنیم.

استاندار آذربایجان غربی امروز در جریان سفر به چایپاره ضمن بهره برداری از چند واحد تولیدی و راهسازی با فعالان اقتصادی و سیاسی شهرستان دیدار کرد و در این نشست شرکت کنندگان به بیان مسائل، پیشنهادها و مشکلات خود پرداختند.