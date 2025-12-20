به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین سیف، معاون حمل‌ونقل و ترافیک منطقه ۲۱ شهرداری تهران گفت: در راستای ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقل عمومی و با پیگیری‌ها و مکاتبات انجام‌شده، خط ۴۱۴ شهرک دریا-پایانه آزادی همزمان با روز حمل و نقل عمومی با ناوگان نوسازی‌شده شامل ۱۰ دستگاه اتوبوس وارد چرخه خدمت‌رسانی شد.

وی افزود: این اقدام با هدف بهبود کیفیت سرویس‌دهی، افزایش رفاه شهروندان و توسعه ناوگان حمل‌ونقل شهری صورت گرفته و انتظار می‌رود بهره‌برداری از اتوبوس‌های جدید، نقش مؤثری در افزایش رضایت‌مندی مسافران داشته باشد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۲۱ با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تصریح کرد: نوسازی خطوط اتوبوسرانی از برنامه‌های اصلی مدیریت شهری در سال‌های اخیر بوده و راه‌اندازی رسمی ناوگان جدید در خط ۴۱۴، گامی مؤثر در ارتقای ایمنی، نظم و سرعت جابه‌جایی شهروندان به شمار می‌رود.

گفتنی است، آغاز به‌کار این خط با ناوگان نوسازی‌شده، همزمان با روز حمل‌ونقل عمومی انجام شده و نمادی از توجه مدیریت شهری به توسعه پایدار و بهبود خدمات حمل‌ونقل عمومی در منطقه ۲۱ محسوب می‌شود.