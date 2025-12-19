  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

انفجار منزل مسکونی در شبانکاره بر اثر نشت گاز

بوشهر- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دشتستان از انفجار منزل مسکونی در شهر شبانکاره خبر داد و گفت: این حادثه منجر به مصدومیت و سوختگی شدید یک نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا شبانکاره اظهار کرد: این حادثه حوالی ساعت ۱۰ و ۴۰ دقیقه در شهر شبانکاره به مرکز پیام اورژانس اطلاع داده شد.

وی اضافه کرد: بلافاصله تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ شبانکاره به محل حادثه اعزام گردید و مصدوم پس از مراقبت‌های درمانی لازم با توجه به وسعت سوختگی به بیمارستان سوختگی گناوه اعزام شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ دشتستان خاطرنشان کرد: بر اساس شواهد اولیه انفجار به علت نشتی گاز بخاری در ساختمان گزارش گردیده که خواهشمندم همشهری‌های عزیز نکات ایمنی مربوط به استفاده از بخاری‌های گازی در فصل زمستان را رعایت نموده تا از حوادث مربوطه پیشگیری شود.

