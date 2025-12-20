  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۳

۴۰ زندانی امیدیه‌ای از ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند

امیدیه- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان امیدیه گفت: در جریان بازدید از زندان و رسیدگی به امور زندانیان، ۴۰ نفر از محکومان این حوزه قضایی از ارفاقات قانونی برخوردار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پارسایی عصر امروز شنبه با اشاره به اجرای مفاد سند تحول و تعالی قوه قضائیه اظهار کرد: هدف از محکومیت حبس، ایجاد فرصتی برای متنبه شدن است و دستگاه قضائی با سرکشی به زندان‌ها به دنبال اصلاح محکومان در خلال تحمل کیفر و کاهش تبعات مجازات حبس برای خانواده‌های آنان است.

وی افزود: زندانیان این حوزه قضائی در زندان ماهشهر نگهداری می‌شوند و در جریان بازدید اخیر و دیدار چهره به چهره با آنان، با درخواست دو نفر برای آزادی مشروط، دو نفر برای تخفیف مجازات، ۲۳ نفر برای مرخصی هفتگی و ۱۳ نفر برای اشتغال به کار موافقت شد.

دادستان امیدیه تصریح کرد: این اقدامات در راستای دستیابی به اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با رویکرد اصلاح و بازپروری زندانیان صورت گرفته است.

