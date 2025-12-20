به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن خانوادگی پاکبانان زحمتکش شهر با عنوان «یلدای نارنجی» عصر امروز در فرهنگ سرای بهمن برگزار شد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران با تأکید بر لزوم ارائه عادلانه خدمات و رعایت حقوق کارکنان خدمات شهری گفت: مسیری که مدیریت شهری آغاز کرده باید منجر به افزایش آرامش، امنیت شغلی و بهبود معیشت نیروهایی شود که شریف‌ترین و پرزحمت‌ترین مسئولیت‌ها را در شهر بر عهده دارند.

علیرضا زاکانی با اشاره به بازدیدهای میدانی و مشاهده شرایط کاری نیروهای خدمات شهری اظهار کرد: با وجود اینکه زحمات نیروها یکسان است، در برخی مناطق از جمله منطقه ۴ نیز همان شب مشاهده شد که مسائل و دغدغه‌هایی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه جدی شود. یکی از اقدامات مهمی که در دستور کار قرار گرفته، ارائه خدمات به‌صورت عادلانه و حرکت در مسیری است که حقوق کارکنان افزایش پیدا کند.

وی با تأکید بر اینکه شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلف نباید خود را مقدم بر نیروهای اجرایی بدانند، افزود: مسیری که بسته شد و ما آن را دنبال می‌کنیم این است که مدیریت شهری به‌طور مستقیم در خدمت کارکنان باشد. امروز موضوع سلامت شما، امنیت شغلی شما، وضعیت خانواده‌ها، مسکن و دیگر مسائل معیشتی، دغدغه ذهن ماست.

شهردار تهران تصریح کرد: من ادعا نمی‌کنم که همه مشکلات حل شده، اما باید بدانید مسیری که آغاز کرده‌ایم باید به جایی برسد که شما آرامش داشته باشید. اگر خدای نکرده ماحصل تلاش و دسترنج شما به‌درستی پرداخت نشود، اجحافی که در حق شما صورت می‌گیرد، اثرش مستقیماً در سطح شهر نمایان خواهد شد.

زاکانی ادامه داد: اگر ما در جهت پیشرفت شهر تلاش کنیم اما شهر از نظر نظافت، آراستگی و کیفیت خدمات، قابل قبول نباشد، عملاً نمره مردودی گرفته‌ایم. شهری که تمیز، آراسته و قابل قبول باشد، نتیجه زحمات نیروهای خدمات شهری است و این موضوع خود به‌طور طبیعی مورد قضاوت مردم قرار می‌گیرد.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان خدمات شهری خاطرنشان کرد: شما زحمت‌کشانی که در این مجموعه فعالیت می‌کنید و خانواده‌های عزیزتان، شریف‌ترین و پرزحمت‌ترین کار را در مدیریت شهری بر عهده دارید و لازم بود که ما حضوری خدمت شما برسیم و از شما تشکر کنیم.