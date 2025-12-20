  1. استانها
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۶

کشمیری: وضعیت اقتصادی مردم درآمد شهرداری بجنورد را کاهش داده است

بجنورد- شهردار بجنورد با اشاره به کاهش توان مالی شهروندان گفت: وضعیت اقتصادی مردم درآمد شهرداری را تحت تأثیر قرار داده و حمایت استانداری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی کشمیری شامگاه شنبه در جلسه علنی شورای شهر بجنورد که با حضور استاندار خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به وضعیت مالی شهرداری اظهار کرد: شهرداری بجنورد در شرایط فعلی نیازمند کمک‌های مالی استانداری است.

وی افزود: وضعیت اقتصادی مردم به‌گونه‌ای نیست که بتوانند مالیات‌ها و عوارض را به‌راحتی پرداخت کنند و این موضوع تأثیر مستقیمی بر درآمدهای شهرداری گذاشته است.

شهردار بجنورد ادامه داد: در سال‌های گذشته زمانی که تخفیف در صدور پروانه‌های ساختمانی اعمال می‌شد، استقبال بسیار خوبی از سوی شهروندان صورت می‌گرفت، اما در شرایط کنونی این روند کاملاً معکوس شده است.

کشمیری تصریح کرد: کاهش توجیه اقتصادی ساخت‌وساز در بجنورد باعث شده تمایل شهروندان برای دریافت پروانه ساختمانی به‌شدت کاهش پیدا کند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت‌های دولتی بیان کرد: با وجود آنکه شهرداری نهادی خودگردان است، اما در شرایط فعلی شهر بجنورد نیازمند کمک‌های دولتی و حمایت‌های ویژه است.

