استفاده از ظرفیت شهرداران برای ارتقای برنامه‌های قرآنی ماه رمضان

تهران- امام جمعه موقت تهران، با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان تأکید کرد: این ماه باید در تهران به فرصتی ویژه برای تعمیق انس عمومی با قرآن کریم و گسترش معارف قرآنی در سطح جامعه تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محمد حسن ابوترابی‌فرد، بعد از ظهر شنبه، در گفتگویی با اشاره به نقش کافه‌ها در عرصه فرهنگ عمومی، گفت: کافه‌ها اگر در چارچوب اصول، ضوابط و قوانین فعالیت کنند، می‌توانند به تحکیم مبانی فرهنگی در کشور و استان کمک کنند، اما فعالیت خارج از چارچوب، نقشی مخرب خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بخشی از گزارش مقامات اطلاعاتی استان به موضوع کافه‌ها اختصاص داشت، افزود: به‌ویژه کافه‌هایی که بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کنند، باید مورد برخورد قرار گیرند و این موضوع از مسئولیت‌های اتحادیه‌های ذی‌ربط است.

امام جمعه موقت تهران تأکید کرد: اولاً نباید هیچ کافه بدون مجوز فعالی در استان وجود داشته باشد و ثانیاً کافه‌های دارای مجوز باید به پایگاه‌هایی برای نشر و گسترش فرهنگ عمومی، انضباط، قانون‌مداری و اخلاق در جامعه تبدیل شوند.

ابوترابی‌فرد با اشاره به قرار داشتن در آستانه ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: شورای ویژه قرآن کریم مسئولیت دارد برای ارتقای سطح انس و ارتباط جامعه با قرآن کریم و معارف قرآنی در این ماه، برنامه‌ریزی دقیق و اثربخشی انجام دهد.

وی ادامه داد: در همین راستا، برگزاری جلسه‌ای ویژه با شهرداران پیش‌بینی شده تا از ظرفیت شهرداری‌ها، منابع موجود و مسئولیت‌های قانونی آنان در حوزه فرهنگ عمومی به شکل شایسته استفاده شود.

امام جمعه موقت تهران در پایان گفت: انتظار می‌رود ماه مبارک رمضان امسال در استان تهران به‌صورت ویژه «ماه قرآن کریم و انس با قرآن» باشد و این انس در سطحی بالاتر از گذشته در جامعه گسترش پیدا کند.

