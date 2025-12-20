به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محمد حسن ابوترابی‌فرد، بعد از ظهر شنبه، در گفتگویی با اشاره به نقش کافه‌ها در عرصه فرهنگ عمومی، گفت: کافه‌ها اگر در چارچوب اصول، ضوابط و قوانین فعالیت کنند، می‌توانند به تحکیم مبانی فرهنگی در کشور و استان کمک کنند، اما فعالیت خارج از چارچوب، نقشی مخرب خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بخشی از گزارش مقامات اطلاعاتی استان به موضوع کافه‌ها اختصاص داشت، افزود: به‌ویژه کافه‌هایی که بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کنند، باید مورد برخورد قرار گیرند و این موضوع از مسئولیت‌های اتحادیه‌های ذی‌ربط است.

امام جمعه موقت تهران تأکید کرد: اولاً نباید هیچ کافه بدون مجوز فعالی در استان وجود داشته باشد و ثانیاً کافه‌های دارای مجوز باید به پایگاه‌هایی برای نشر و گسترش فرهنگ عمومی، انضباط، قانون‌مداری و اخلاق در جامعه تبدیل شوند.

ابوترابی‌فرد با اشاره به قرار داشتن در آستانه ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: شورای ویژه قرآن کریم مسئولیت دارد برای ارتقای سطح انس و ارتباط جامعه با قرآن کریم و معارف قرآنی در این ماه، برنامه‌ریزی دقیق و اثربخشی انجام دهد.

وی ادامه داد: در همین راستا، برگزاری جلسه‌ای ویژه با شهرداران پیش‌بینی شده تا از ظرفیت شهرداری‌ها، منابع موجود و مسئولیت‌های قانونی آنان در حوزه فرهنگ عمومی به شکل شایسته استفاده شود.

امام جمعه موقت تهران در پایان گفت: انتظار می‌رود ماه مبارک رمضان امسال در استان تهران به‌صورت ویژه «ماه قرآن کریم و انس با قرآن» باشد و این انس در سطحی بالاتر از گذشته در جامعه گسترش پیدا کند.