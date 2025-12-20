به گزارش خبرنگار مهر، سعید اخباری شنبه شب در نشست خبری پس از دیدار جام حذفی برابر فولاد خوزستان اظهار کرد: بازی‌های حذفی پرریسک هستند و همان‌طور که به بازیکنان گفته بودم، ضربات ایستگاهی تعیین‌کننده تیم برنده خواهند بود. در نیمه اول توانستیم فولاد را کنترل کنیم اما در ادامه روی غفلت و عدم یارگیری گل دریافت کردیم.

وی افزود: پس از دریافت گل، تلاش بازیکنان بی‌ثمر بود و حذف از جام حذفی برای ما رقم خورد. در فوتبال ایران معمولاً وقتی تیمی گل اول را بزند شرایط برای تیم حریف سخت می‌شود. ضمن اینکه هواداران فولاد با تشویق‌های پرشور کار را برای ما دشوار کردند.

اخباری درباره صحبت‌های خود با یحیی گل‌محمدی، سرمربی فولاد، توضیح داد: همیشه توضیح دادن سوءتفاهم‌ها سخت است. قبل از بازی برای وی توضیح دادم که آنالیزور ما به اشتباه فیلمی را برای گلر فولاد فرستاده بود و سو برداشت شد. امیدوارم این سوءتفاهم برطرف شده باشد.

وی در واکنش به پرسشی درباره دیدار قبلی فولاد و چادرملو در لیگ برتر گفت: این موضوع از نظر شما بوده است نه کارشناسان داوری؛ چرا که آن بازی با کمک داور ویدئویی برگزار شد.