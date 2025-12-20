به گزارش خبرنگار مهر، عباس مقتدایی شامگاه شنبه در پنجمین جلسه ستاد توسعه شرق استان اصفهان با اشاره به روند جدید مدیریتی در این منطقه گفت: آنچه امروز در فرآیند برنامهریزی و تصمیمسازیهای توسعه شرق اصفهان مشاهده میشود، نشانه عبور از رویکردهای ناپایدار و بدون پشتوانه کارشناسی دهههای گذشته و حرکت به سمت اقدامات هدفمند و مبتنی بر عقلانیت است.
وی حضور همزمان مدیران اجرایی، برنامهریزان، پژوهشگران، دانشگاهیان و نمایندگان ذینفعان از جمله کشاورزان شرق استان را نشانهای از تحول در شیوه تصمیمگیری دانست و افزود: این ترکیب متنوع در جلسات، بیانگر شکلگیری فرآیندی مشارکتی است که میتواند به تصمیمات عملی و اثربخش در میدان اجرا منجر شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با ارزیابی مثبت این تغییر نگرش گفت: حرکت به سمت اقدامات اندیشمندانه، سطح انتظار از مدیریت استان را افزایش میدهد و طبیعی است که با مشاهده این روند، مطالبهگری برای تداوم و تقویت آن نیز بیشتر شود.
مقتدایی با اشاره به جایگاه دانشگاهها در این مسیر افزود: دانشگاههای استان اصفهان، به پشتوانه ظرفیت علمی و پژوهشی خود، آمادگی دارند در کنار مدیریت استان، حمایت حداکثری از برنامهریزیهای آگاهانه و سیاستهای خرد محور در توسعه شرق داشته باشند.
وی به برنامه راهبردی عملیاتی توسعه پایدار شهرستانهای هرند و ورزنه اشاره کرد و گفت: طراحی برنامههای جایگزین، بهرهگیری از راهکارهای ترکیبی و مشارکت دادن جامعه هدف در فرآیند برنامهریزی و اجرا، از ویژگیهای مهم این سند است که نظر بسیاری از کارشناسان را جلب کرده و میتواند الگویی برای سایر مناطق باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: انتظار میرود خروجی چنین جلساتی در کوتاهترین زمان ممکن به اقدام عملی منجر شود تا اعتماد عمومی نسبت به این رویکرد جدید تقویت شود.
مقتدایی با تأکید دوباره بر مطالبه جدی مردم شرق استان در خصوص احیای زایندهرود تصریح کرد: طرحها و برنامههای کوتاهمدت و میانمدت نباید بهمعنای کمرنگ شدن مطالبه بحق جریان دائمی زایندهرود تلقی شود و این موضوع همچنان در اولویت پیگیریهای ما در سطوح شهرستانی، استانی و ملی قرار دارد.
وی افزود: با این حال تا زمان تحقق این مطالبه اساسی، تعریف و اجرای برنامههای حمایتی کوتاهمدت برای کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی در شرق اصفهان ضروری است و در این مسیر میتوان عملکرد مدیریت استان را مثبت و قابل تقدیر دانست.
