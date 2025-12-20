شریفی: تعدادی از مدارس استان سمنان غیرحضوری شد

قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از غیرحضوری شدن چند مدرسه در شهرستان‌های شاهرود، سمنان و میامی در روز یکشنبه خبر داد.

وی با بیان اینکه این مدراس پیرو بخشنامه بیماری‌های واگیر دار شرایط غیرحضوری شدن را داشتند، تاکید کرد: تحصیل در این مدارس در بستر شاد صورت خواهد گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه مدرسه هدایت سمنان فردا یکشنبه غیرحضوری است، گفت: مدرسه ابتدایی عضدی شاهرود هم فردا یکشنبه سی ام آذرماه غیرحضوری است.

شریفی با بیان اینکه فردا یکشنبه همچنین مدرسه بیت‌المقدس روستای فرومد شهرستان میامی هم غیر حضوری است، گفت: مدرسه شهید رجایی فیروزآباد و کلاس چهارم ب مدرسه شهید سلیمی میامی نیز غیرحضوری خواهد بود.

وی افزود: غیرحضوری بودن مدارس به معنای تعطیلی آنان نیست و تحصیل در بستر شاد ادامه خواهد داشت.