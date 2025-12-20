فعالیت مدارس ابتدایی اراک و تفرش فردا یکشنبه غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام روابطعمومی ادارهکل آموزش و پرورش استان مرکزی در پی تداوم برودت هوا، فعالیت مدارس شهرستانهای اراک و تفرش در مقطع ابتدایی فقط در نوبت صبح به صورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد برگزار میشود.
فعالیت تمام مقاطع تحصیلی مدارس شهرستانهای خمین، شازند، محلات، خنداب، دلیجان، کمیجان و فراهان در نوبت صبح با یک ساعت تأخیر آغاز میشود.
مدارس بخش خرقان در شهرستان زرندیه
در تمام مقاطع تحصیلی در نوبت صبح با یک ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز میکنند.
در شهرستانهای آشتیان و ساوه، فعالیت مدارس به صورت عادی است.
