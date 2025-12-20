  1. استانها
  2. مرکزی
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰

فعالیت مدارس ابتدایی اراک و تفرش فردا یکشنبه غیرحضوری شد

فعالیت مدارس ابتدایی اراک و تفرش فردا یکشنبه غیرحضوری شد

اراک- در پی تداوم برودت هوا، فعالیت مدارس شهرستانهای اراک و تفرش در مقطع ابتدایی نوبت صبح به صورت غیر حضوری است.

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام روابط‌عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان مرکزی در پی تداوم برودت هوا، فعالیت مدارس شهرستان‌های اراک و تفرش در مقطع ابتدایی فقط در نوبت صبح به صورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد برگزار می‌شود.

فعالیت تمام مقاطع تحصیلی مدارس شهرستان‌های خمین، شازند، محلات، خنداب، دلیجان، کمیجان و فراهان در نوبت صبح با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

مدارس بخش خرقان در شهرستان زرندیه
در تمام مقاطع تحصیلی در نوبت صبح با یک ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

در شهرستان‌های آشتیان و ساوه، فعالیت مدارس به صورت عادی است.

کد خبر 6696471

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها