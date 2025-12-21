  1. استانها
  2. ایلام
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۷:۵۸

سرهنگ مظفری:۵۳ خودروی متخلف در ایلام توقیف شد

ایلام- رئیس پلیس راه استان ایلام از توقیف ۵۳ خودروی متخلف در اجرای طرح ویژه ۷۲ ساعته برخورد با تخلفات رانندگی خبر داد.

سرهنگ ایرج مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ویژه برخورد با خودروهای دارای شکایت و تخلفات مؤثر در بروز حوادث رانندگی، طی ۷۲ ساعت گذشته تعداد ۵۳ دستگاه خودرو توسط مأموران پلیس راه توقیف شد.

وی افزود: در این طرح، تخلفاتی از قبیل مشکلات مربوط به شماره‌گذاری، اجراییات معوق، آلودگی صوتی و اضافه تناژ به‌طور ویژه مورد کنترل و برخورد قانونی قرار گرفت.

رئیس پلیس راه استان ایلام با اشاره به اولویت برخورد با تخلفات حادثه‌ساز تصریح کرد: سرعت غیرمجاز، سبقت‌های غیرمجاز، حمل بار بیش از ظرفیت مجاز و سایر تخلفات پرخطر، در صدر اقدامات کنترلی مأموران پلیس راه قرار داشت.

سرهنگ مظفری هدف از اجرای این طرح را کاهش تصادفات جاده‌ای، ارتقای ایمنی معابر و افزایش رضایت عمومی شهروندان عنوان کرد و گفت: پلیس راه انتظامی استان ایلام با جدیت کامل در برابر تخلفات حادثه‌ساز ایستاده و اجازه نخواهد داد بی‌توجهی برخی رانندگان، جان و سلامت شهروندان را به خطر بیندازد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این‌گونه طرح‌های کنترلی و همکاری رانندگان، شاهد کاهش چشمگیر حوادث رانندگی و افزایش ایمنی در محورهای استان باشیم.

