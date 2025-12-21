سرهنگ مظفری:۵۳ خودروی متخلف در ایلام توقیف شد

سرهنگ ایرج مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ویژه برخورد با خودروهای دارای شکایت و تخلفات مؤثر در بروز حوادث رانندگی، طی ۷۲ ساعت گذشته تعداد ۵۳ دستگاه خودرو توسط مأموران پلیس راه توقیف شد.

وی افزود: در این طرح، تخلفاتی از قبیل مشکلات مربوط به شماره‌گذاری، اجراییات معوق، آلودگی صوتی و اضافه تناژ به‌طور ویژه مورد کنترل و برخورد قانونی قرار گرفت.

رئیس پلیس راه استان ایلام با اشاره به اولویت برخورد با تخلفات حادثه‌ساز تصریح کرد: سرعت غیرمجاز، سبقت‌های غیرمجاز، حمل بار بیش از ظرفیت مجاز و سایر تخلفات پرخطر، در صدر اقدامات کنترلی مأموران پلیس راه قرار داشت.

سرهنگ مظفری هدف از اجرای این طرح را کاهش تصادفات جاده‌ای، ارتقای ایمنی معابر و افزایش رضایت عمومی شهروندان عنوان کرد و گفت: پلیس راه انتظامی استان ایلام با جدیت کامل در برابر تخلفات حادثه‌ساز ایستاده و اجازه نخواهد داد بی‌توجهی برخی رانندگان، جان و سلامت شهروندان را به خطر بیندازد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این‌گونه طرح‌های کنترلی و همکاری رانندگان، شاهد کاهش چشمگیر حوادث رانندگی و افزایش ایمنی در محورهای استان باشیم.