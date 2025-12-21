به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا رستگار فرمانده یگان حفاظت سازمان محیطزیست گفت: بر اساس ابلاغ انجامشده به نیروهای محیطبانی در سراسر کشور، با توجه به شرایط جوی و سرد شدن هوا، احتمال مشاهده حیاتوحش در حاشیه شهرها و روستاها افزایش یافته است.
وی افزود: در همین راستا، محیطبانان با هوشیاری مضاعف و گشتهای مستمر، مناطق تحت مدیریت را بهصورت شبانهروزی رصد میکنند تا ضمن حفاظت از گونههای جانوری، از بروز هرگونه شکار غیرمجاز توسط افراد سودجو جلوگیری شود.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیطزیست با تأکید بر ضرورت همکاری و مشارکت مردم در حفاظت از انفال طبیعی کشور اظهار داشت: شهروندان از هرگونه غذادهی خودسرانه به حیاتوحش پرهیز کنند، چراکه این اقدام میتواند موجب تغییر رفتار طبیعی جانوران و ایجاد خطر برای انسان و حیوان شود.
وی از مردم خواست در صورت مشاهده حیاتوحش در اطراف مناطق مسکونی یا هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا با اطلاعرسانی به نزدیکترین پاسگاه محیطبانی گزارش دهند.
در ادامه این مقام مسئول با اشاره به خطرات تردد جادهای در فصل سرما گفت: رانندگان بهویژه در محورهای عبوری از مناطق حفاظتشده، کوهستانی و حاشیه زیستگاههای طبیعی، با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه حرکت کنند.
سردار رستگار تأکید کرد: لغزندگی جادهها، کاهش دید و احتمال عبور ناگهانی حیاتوحش از عرض جاده میتواند خطر بروز تصادفات را افزایش دهد، بنابراین رعایت فاصله طولی، توجه به تابلوهای هشداردهنده عبور حیوانات و پرهیز از رانندگی با سرعت غیرمجاز ضروری است.
