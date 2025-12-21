«دانشگاه شیراز» مرکز برتر در توسعه هدایت شغلی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته پژوهش و فناوری، در پنجاه و یکمین نشست مشترک مدیران ارتباط با جامعه و صنعت، آئین معرفی و تقدیر از برگزیدگان حوزه ارتباط با صنعت و جامعه در بخش‌های مختلف شامل دستگاه‌های اجرایی برتر، دانشگاه‌ها، مجریان و کارفرمایان برتر، رساله‌ها و پایان‌نامه‌های تقاضامحور و دانشگاه‌های برتر در حوزه هدایت شغلی و مهارت‌افزایی برگزار شد.

در این میان، با توجه به زمینه گسترش خدمات مشاوره شغلی، مهارت‌افزایی و افزایش ارتباط مؤثر میان دانشگاه، صنعت و بازار کار، عنوان «مرکز هدایت شغلی برگزیده در سال ۱۴۰۴» به دانشگاه شیراز تعلق گرفت.

کسب این عنوان، بیانگر اهتمام دانشگاه شیراز به فراهم‌کردن بسترهای مناسب برای توانمندسازی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در مسیر ورود به بازار کار است.

این دانشگاه طی سال‌های اخیر با اجرای طرح‌های نوآورانه، برگزاری دوره‌های آموزشی مهارت‌محور، ایجاد ارتباط مستمر با بنگاه‌های اقتصادی و توسعه شبکه کارورزی، نقش اثرگذاری در ارتقای اشتغال‌پذیری دانشجویان ایفا کرده است.