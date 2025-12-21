شب یلدا را هوشمندانه بگذرانیم؛ نه پرخوری، نه حذف دورهمی

آزیتا حکمت‌دوست، متخصص تغذیه بیمارستان آیت‌الله طالقانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با تأکید بر پرهیز از پرخوری در شب یلدا گفت: فلسفه این شب دورهمی و صله‌رحم است و مصرف خوراکی‌ها باید آگاهانه، متعادل و متناسب با نیاز بدن باشد.

پرخوری نکنیم، آگاهانه بخوریم

وی با اشاره به مصرف بالای مواد پرقند و پرنمک در شب یلدا گفت: توصیه کلی این است که پرخوری نکنیم. شب یلدا فرصتی برای دورهم بودن کنار خانواده و بزرگ‌ترها است، نه افراط در خوردن و نباید صرفاً به این دلیل که انواع خوراکی‌ها روی سفره است، همه را با هم مصرف کنیم؛ لازم است هنگام غذا خوردن فکر کنیم و خردمندانه انتخاب داشته باشیم.

شیرینی و کیک؛ کالری بالا، ارزش تغذیه‌ای پایین

به گفته این متخصص؛ خوراکی‌هایی مانند شیرینی و کیک که معمولاً در مهمانی‌های یلدا وجود دارند، ارزش تغذیه‌ای چندانی ندارند و عمدتاً کالری خالی محسوب می‌شوند. این مواد به‌ویژه برای افراد دارای اضافه‌وزن می‌توانند موجب افزایش وزن شوند؛ بنابراین اگر امکان حذف آن‌ها وجود داشته باشد بهتر است و در غیر این صورت باید مصرفشان به حداقل ممکن برسد.

انار؛ مفید اما با رعایت تعادل

وی انار را میوه‌ای بسیار مغذی و سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها، پلی‌فنول‌ها، ویتامین‌ها و املاح دانست و توصیه کرد: حتماً در شب یلدا مصرف شود و انار نیز قند ساده بالایی دارد و زیاده‌روی در مصرف آن، به‌ویژه در صورت نخوردن هسته، می‌تواند باعث یبوست شود؛ بنابراین باید به مقدار متعادل مصرف شود.

هندوانه؛ انتخابی سرد در فصل سرد

این متخصص تغذیه با بیان اینکه هندوانه میوه فصل تابستان و طبع سردی دارد، گفت: در زمستان میوه چندان مناسبی نیست، اما اگر فردی تمایل به مصرف دارد، بهتر است در حد یک برش کوچک استفاده کند و هندوانه اگرچه حاوی آب، ویتامین C و املاح است، اما قند ساده بالایی دارد.

وی افزود: آجیل‌ها سرشار از مواد مغذی و املاحی مانند روی، سلنیوم و پتاسیم هستند و در صورت خام و بدون نمک بودن، جز خوراکی‌های مفید محسوب می‌شوند و با این حال به دلیل چربی و کالری بالا، مصرف آن‌ها نیز باید محدود و در حد یک مشت کوچک باشد، حتی اگر چربی‌های مفید مانند امگا ۳ و امگا ۹ داشته باشند.

این متخصص تغذیه در پایان تأکید کرد: در شب یلدا اشکالی ندارد از خوراکی‌های متنوع استفاده شود، اما اصل تعادل و مصرف هوشمندانه باید رعایت شود؛ معیار خوردن، نیاز بدن و میل لحظه‌ای باشد.