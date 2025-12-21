مجله شیرازه کتاب «میدان روایت» شد / معرفی آثار برتر جایزه جهانی ادبیات

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله شیرازه کتاب، مجله تخصصی حوزه کتاب و نشر، در هفتاد و هشتمین شماره خود که با عنوان «میدان روایت» منتشر شده است، ضمن تجلیل از استاد شمسالدین رحمانی به معرفی برترین آثار جایزه جهانی ادبیات فلسطین پرداخته است.
در بخش «خانواده نشر»، پس از گردآوری و انعکاس تازهترین اخبار و رویدادهای حوزه کتاب و نشر، گزارشی از آئین بزرگداشت استاد شمسالدین رحمانی، چهره ماندگار اندیشۀ مقاومت و مبارزه با صهیونیسم، به همراه معرفی آثار و فعالیتهای فرهنگی و فکری ایشان ارائه شده است. علاوه بر این، یادداشتهایی از حمید گروگان، سیدصادق رضایی، علیرضا سلطانشاهی، مجید صفاتاج، محمدتقی تقیپور، مرتضی گودرزی دیباج و مهدی شکیبایی دربارۀ شخصیت، اندیشهها، آثار و نقش فرهنگی و فکری استاد شمسالدین رحمانی منتشر شده و همچنین گزارشی از بیست و یکمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، همراه با رونمایی از تقریظهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر سه کتاب «تب ناتمام»، «همسفر آتش و برف» و «خانوم ماه» نیز در این بخش انعکاس یافته است.
«پرونده ویژه» این شماره به معرفی برترین آثار جایزه جهانی ادبیات فلسطین اختصاص دارد و در محورهای رمان، خاطرات، داستان کوتاه، کودک و نوجوان، نمایشنامه و همچنین شعر، آثار برگزیده و شاخص این جایزه به مخاطبان معرفی شده است؛ آثاری که هر یک با زبان و قالبی متفاوت، به روایت تجربه زیسته، مبارزه، مقاومت و هویت فلسطینی پرداختهاند.
«کافه شیرازه» نیز بهعنوان آخرین بخش مجله، یادداشتهایی از مهدی شکیبایی، زهرا سلامی، مختار حداد، سمانه افشاری و زهرا صادقی را در بردارد که همگی به اهمیت روایت فلسطین، چگونگی جریانسازی در تولید آثار، مسیر پیش رو در حوزه روایت و جهتگیریهای لازم میپردازند و تلاش دارند با نگاهی تحلیلی، نقش ادبیات در شکلدهی به افکار عمومی و روایتسازی مؤثر از مسئله فلسطین را بررسی کنند.
علاقهمندان میتوانند نسخه الکترونیکی مجله شیرازه کتاب را از طریق نرمافزار فراکتاب دریافت کرده و برای خرید نسخه چاپی، با ارسال پیام به شماره ۰۹۰۵۳۵۹۷۴۹۵ اقدام کنند.
نظر شما