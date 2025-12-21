رانندگان برای سفر وضعیت راه ها را استعلام بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی عبادی، صبح یکشنبه در حاشیه رزمایش زمستانی پلیس و در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: استان مازندران به دلیل شرایط خاص جغرافیایی دارای محورهای متعدد کوهستانی از جمله کندوان، هراز، کیاسر و همچنین محور جدید ساری و راه‌های فرعی است که در فصل زمستان با مخاطرات جدی همراه هستند.

وی افزود: به عنوان یک توصیه کارشناسی، رانندگان در فصل زمستان حتماً نسبت به کنترل فنی خودروهای خود اقدام کنند؛ سلامت سیستم تعلیق، وضعیت لاستیک‌ها و به‌همراه داشتن و توانایی استفاده از زنجیرچرخ در این ایام کاملاً ضروری است.

فرمانده پلیس راه مازندران با اشاره به تغییرات ناگهانی شرایط جوی در محورهای کوهستانی تصریح کرد: ممکن است در شهرستان‌هایی مانند آمل شرایط جوی عادی، ابری یا حتی آفتابی باشد، اما در ارتفاعات بالادست ناگهان با کولاک، بوران و بارش شدید برف مواجه شویم، بنابراین رانندگان نباید تنها به وضعیت جوی مبدأ اکتفا کنند.

سرهنگ عبادی تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، حتماً وضعیت راه‌ها را از طریق سامانه ۱۴۰۱ و سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس راه استعلام کرده و سپس اقدام به سفر کنند.

وی همراه داشتن لباس گرم و جیره غذایی مناسب را برای سفرهای طولانی زمستانی ضروری دانست و گفت: رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب، توجه به علائم و هشدارهای ترافیکی و همکاری با مأموران پلیس که در مقاطع حساس محورهای مواصلاتی مستقر هستند، نقش مهمی در تأمین ایمنی سفرها دارد.

فرمانده پلیس راه مازندران در پایان ابراز امیدواری کرد با رعایت این توصیه‌ها، رانندگان سفری ایمن داشته باشند و به سلامت به مقصد برسند.