پیکر اشرف بروجردی در قبله تهران تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر اشرف بروجردی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نخستین بانویی که به ریاست کتابخانه ملی ایران رسید، روز گذشته در حرم مطهر عبدالعظیم حسنی تشییع و به خاک سپرده شد.

نماز میت بر پیکر بروجردی به امامت سیدعلی قاضی عسگر، تولیت آستان شاه عبدالعظیم حسنی، اقامه شد.

بروجردی، خواهر علاالدین بروجردی نماینده لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم و از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی اصلاح‌طلب، روز گذشته ۲۹ آذر دار فانی را وداع گفت.

این مراسم با حضور جمعی از علاقه‌مندان و فعالان سیاسی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با نثار فاتحه یاد و خدمات او را گرامی داشتند.