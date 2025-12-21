  1. استانها
  2. تهران
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

پیکر اشرف بروجردی در قبله تهران تشییع شد

پیکر اشرف بروجردی در قبله تهران تشییع شد

ری- پیکر اشرف بروجردی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نخستین رئیس زن کتابخانه ملی ایران، در حرم مطهر عبدالعظیم حسنی شهرری تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر اشرف بروجردی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نخستین بانویی که به ریاست کتابخانه ملی ایران رسید، روز گذشته در حرم مطهر عبدالعظیم حسنی تشییع و به خاک سپرده شد.

نماز میت بر پیکر بروجردی به امامت سیدعلی قاضی عسگر، تولیت آستان شاه عبدالعظیم حسنی، اقامه شد.

بروجردی، خواهر علاالدین بروجردی نماینده لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم و از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی اصلاح‌طلب، روز گذشته ۲۹ آذر دار فانی را وداع گفت.

این مراسم با حضور جمعی از علاقه‌مندان و فعالان سیاسی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با نثار فاتحه یاد و خدمات او را گرامی داشتند.

کد خبر 6696912

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • DE ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      خدارحمتشون کنه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها