  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

گردوغبار و مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در استان بوشهر است

گردوغبار و مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در استان بوشهر است

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: طی امروز و فردا گردوغبار و مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در برخی نقاط استان و بر روی دریا خواهند بود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، تا روز چهارشنبه شرایط نسبتاً پایداری روی استان و دریا حاکم است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین طی امروز و فردا گردوغبار و مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در برخی نقاط استان و بر روی دریا خواهند بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، در برخی نقاط گردوغبار و پدیده مه در پاره‌ای از مناطق پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.

کد خبر 6696972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها