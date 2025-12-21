حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، تا روز چهارشنبه شرایط نسبتاً پایداری روی استان و دریا حاکم است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین طی امروز و فردا گردوغبار و مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در برخی نقاط استان و بر روی دریا خواهند بود.



وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، در برخی نقاط گردوغبار و پدیده مه در پاره‌ای از مناطق پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.