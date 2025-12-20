سامانه بارشی فردا از استان بوشهر خارج می شود

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، امروز در برخی نقاط بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست، دریا نیز تا پایان وقت امروز مواج خواهد بود و از فردا با خروج سامانه بارشی از استان، شرایط نسبتاً پایداری روی استان و دریا حاکم است.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین با توجه به نفوذ گردوغبار فرامنطقهای به استان، کاهش دید نسبی تا فردا (یکشنبه) در مناطق مختلف استان و روی دریا پیشبینی میشود. تا روز دوشنبه در برخی مناطق مستعد بهویژه در صبحگاه، رخداد پدید مه مورد انتظار است.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده ابری بهتدریج کاهش ابر، تا اواخر وقت امروز در برخی نقاط احتمال بارش خفیف باران، گاهی وزش باد و نفوذ گردوغبار فرامنطقهای، فردا در برخی نقاط مه غلیظ پیش بینی میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر غالباً شمال غربی، با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت و از فردا ۱۰ تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتیمتر پیش بینی میشود.
