توزیع چهار هزار متر ایزوگام میان نیازمندان سنقروکلیایی

سرهنگ شهرام یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به گام دوم انقلاب اسلامی و در مسیر تحقق دولت اسلامی و جامعه اسلامی، امروز مردم به عنوان رکن اصلی انقلاب شناخته میشوند و خدمت به آنان یک وظیفه اساسی است.
وی افزود: راز شکست دشمن در عرصههای مختلف، بهویژه در جهاد، کنار مردم بودن و خدمت بیوقفه به خلق است و نگاه به سازندگی و محرومیتزدایی در جامعه بهعنوان یک واجب شرعی مطرح بوده و همه مردم، نهادهای دولتی و غیردولتی باید با انگیزه مضاعف در این مسیر مشارکت داشته باشند.
فرمانده سپاه سنقروکلیایی با بیان اینکه دشمن بهدنبال فقیر نگه داشتن مردم و تضعیف کشور است، تصریح کرد: با همت و حضور فعال مردم، قاطعانه مشخص شده که این نقشهها راه به جایی نبرده و نخواهد برد.
یاری ادامه داد: ما با تعهد و باوری عمیق، خود را خدمتگزار مردم میدانیم و همواره در کنار جامعه و بهویژه محرومان ایستادهایم تا از منافع عمومی حفاظت کرده و در جهت بهبود وضعیت زندگی آحاد مردم گام برداریم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و رسالت سپاه در حوزه مردمداری، تلاش برای محرومیتزدایی و کمک به نیازمندان امروز با همافزایی نهادهای مختلف انجام شد.
فرمانده سپاه سنقروکلیایی در پایان گفت: در همین راستا و برای تأمین بخشی از نیازهای جامعه هدف، چهار هزار متر ایزوگام توسط گروههای جهادی و پایگاههای مقاومت بسیج میان نیازمندان شهرستان توزیع شد که این اقدام نمادی از همدلی، همبستگی و حرکت جهادی برای رفع محرومیت و تقویت بنیانهای اجتماعی است.
