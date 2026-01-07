معرفی چکیده مقالات منتخب بخش سمینار علمی-پژوهشی جشنواره تئاتر مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، عناوین چکیده مقالات برگزیده برای رقابت در مرحله نهایی سمینار علمی- پژوهشی بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت اعلام شد.
براین اساس ۱۲ مقاله از ۵۵ چکیده مقاله ارسالی به دبیرخانه این رویداد هنری به مرحله نهایی راه پیدا کردند.
اسامی چکیده مقالات پذیرفته شده بدون اولویت بدین شرح است:
- «تحلیل زیباییشناسی مقاومت در نمایشنامه «آتشسوزیها» اثر وجدی معود» - پژوهشگر: ندا سلیمی تکیه
- «تحلیل گفتمان مقاومت ملی در نمایشنامههای اکبر رادی با تمرکز بر ۲ نمایشنامه «در مه بخوان» و «افول» بر مبنای نظریه گفتمان ارنستو لاکلائو و شانتال موفه» - پژوهشگر: سید محمد مداح حسینی
- «مطالعهی مضمون مقاومت در آثار نمایشنامه نویسان اهل فلسطین با مطالعهی موردی آثار عابدین بسیسو، ادمون شحاده، اسما طوبی» - پژوهشگر: آرش کیان
- «تئاتر مقاومت و بازنمایی رنج پنهان جنگ» - پژوهشگر: مصطفی ولی زاده
- «مجمعالجزایر مقاومت دیجیتال»: شبکههای فراملی اجرا/نمایشِ دیجیتال، گفتمان ضد هژمونیک، و بازسازی هویت جمعی در تئاتر خاورمیانه (ایران، لبنان، فلسطین)» - پژوهشگر: طاهره موذن
- «بازنمایی هویت مقاومت و کنش فرهنگی با نگاهی به تئاتر در فلسطین» - پژوهشگر: احمد انوشه
- «تأثیر جنگ بر نهاد خانواده در ادبیات نمایشی دفاع مقدس و استمرار آن در گفتمان مقاومت معاصر» - پژوهشگر: جواد ایزد دوست
- «بومیگرایی رئالیستی در ادبیات نمایشی مقاومت با مکث و کنکاش در آثار غلامحسین دریانورد» - پژوهشگر: جهانشیر یاراحمدی
- «بدن در صحنه: روایت زیسته دفاع مقدس از منظر اجرا و پرفورمنس در آثار تئاتری مقاومت» - پژوهشگر: ایمان مقری
- «حافظه و تروما در ساختارمندی متن نمایشی تئاتر مقاومت بر اساس نظریه کتی کاروث (مطالعه موردی نمایشنامههای خیال روی خطوط موازی اثر حمیدرضا آذرنگ و سه پاس از حیات طیبه نوجوانی نجیب و زیبا اثر علیرضا نادری)» - پژوهشگران: محمدرضا رسولی و پریسا کیومرثی
- «روایتگری زنانه و مردانه در متون برگزیده اقتباس از زندگی شهدا در نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت بر اساس نظریه سوزان لنسر» - پژوهشگر: پریسا کیومرثی
- «از ایفای نقش تا انکار نقش، خوانش گافمنی دو نمایشنامه از نادری و خانیان» - پژوهشگر: مینا سالاری نهند
براساس اعلام فراخوان، لازم است تا نویسندگان متن نهایی مقالات خود را تا ۱۰ اسفند در سایت جشنواره بارگذاری کنند.
همچنین مهلت بارگذاری ترجمه مقالات پژوهشی بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت در سایت این رویداد هنری نیز تا یکم اسفند سال جاری است.
بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظمتبار توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه دارد.
نظر شما