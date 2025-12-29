به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی در مراسم اهدای کالاهای اساسی به خانواده‌های زندانیان گنبدکاووس، گفت: رسیدگی به معیشت و توانمندسازی خانواده‌های زندانیان یکی از برنامه‌های قوه قضائیه است که در استان گلستان نیز با همکاری دستگاه قضائی، مسئولان زندان‌ها و انجمن‌های حمایتی دنبال می‌شود.

وی افزود: امروز به همت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس، رئیس دادگستری این شهرستان و همراهی انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان، این اقلام اساسی و ضروری بین خانواده‌های واجد شرایط توزیع شد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با تأکید بر استمرار این اقدامات حمایتی گفت: این کمک‌ها مقطعی نیست و در قالب برنامه‌های منظم حمایتی، اقلام معیشتی، ضروری و مصرفی به خانواده‌های زندانیان اهدا می‌شود تا بخشی از مشکلات معیشتی آنان کاهش یابد.

آسیابی هدف از این اقدامات را صیانت از کرامت خانواده‌های زندانیان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر عنوان کرد و گفت: دستگاه قضائی استان با تمام توان از برنامه‌هایی که منجر به حفظ بنیان خانواده و بازگشت سالم زندانیان به جامعه می‌شود، حمایت می‌کند.