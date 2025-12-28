به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی نژاد با اشاره به اینکه یک کافه هنجارشکن در گرگان پلمب شد، اظهار کرد: مالک و دو نفر از عوامل اجرایی این کافه به همراه تعدادی از مشتریان که تست الکل شأن، مثبت شده است نیز بازداشت شدند.

وی افزود: برای مالک این واحد صنفی به اتهام دایر کردن مرکز ارائه مشروبات الکلی پرونده قضائی در دادسرای گرگان تشکیل شده است.

دادستان مرکز استان گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها در چارچوب ضوابط قانونی در حال انجام است.

رزاقی‌نژاد با تأکید بر برخورد قاطع دادستانی با اصناف هنجارشکن، گفت: دستگاه قضائی در راستای صیانت از حقوق عمومی و حفظ نظم و امنیت اجتماعی، بدون اغماض با مراکز متخلف برخورد خواهد کرد.